«Русские создали воздушный «авианосец» для дронов»: в польской прессе оценили новое изделие ВС РФ

Источник изображения: topwar.ru

На фоне активного применения БПЛА в украинском конфликте и их постоянного совершенствования российские разработчики создают новые изделия в области беспилотной авиации.

Русские очень быстро развивают свой беспилотный флот. Только что был представлен первый в истории авианосец для дронов, способный нести два БПЛА-камикадзе

- говорится в польском издании Interia, хотя следует отметить, что так называемые «авиаматки» встречались и ранее.

Как отмечает автор, ВСУ имеют флот из примерно 10 тыс. дронов различного назначения; пытается не отставать от них и российская армия.

Русские сейчас в огромных масштабах производят собственные БПЛА. Мы говорим не только о малогабаритных устройствах, но и о больших единицах, которые могут взять на борт десятки кг взрывчатки

- оценили выпуск дронов в издании.

Источник изображения: topwar.ru

Со слов автора, «абсолютной новинкой» стал «первый воздушный авианосец для дронов». БПЛА имеет достаточно большую грузоподъемность, чтобы под его фюзеляж можно было разместить как минимум два малогабаритных беспилотника-камикадзе. Это позволяет авиаматке дрейфовать в разведывательном полёте, а при обнаружении цели отправить на ее поражение ударные дроны с борта.

Инженеры объясняют, что недостатком маленьких дронов является небольшая дальность полета. Однако применение воздушного авианосца меняет эту ситуацию

- отмечает автор, ожидая скорого появления нового изделия на фронте.