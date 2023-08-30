«Русские создали воздушный «авианосец» для дронов»: в польской прессе оценили новое изделие ВС РФ

Источник изображения: topwar.ru
На фоне активного применения БПЛА в украинском конфликте и их постоянного совершенствования российские разработчики создают новые изделия в области беспилотной авиации.
- говорится в польском издании Interia, хотя следует отметить, что так называемые «авиаматки» встречались и ранее.
Как отмечает автор, ВСУ имеют флот из примерно 10 тыс. дронов различного назначения; пытается не отставать от них и российская армия.
- оценили выпуск дронов в издании.
Источник изображения: topwar.ru
Со слов автора, «абсолютной новинкой» стал «первый воздушный авианосец для дронов». БПЛА имеет достаточно большую грузоподъемность, чтобы под его фюзеляж можно было разместить как минимум два малогабаритных беспилотника-камикадзе. Это позволяет авиаматке дрейфовать в разведывательном полёте, а при обнаружении цели отправить на ее поражение ударные дроны с борта.
- отмечает автор, ожидая скорого появления нового изделия на фронте.