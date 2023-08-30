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Военное обозрение

Западные ресурсы заметили переброску САУ «Гвоздика» из Финляндии на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Еще до своего вступления в НАТО Финляндия осуществляла военные поставки на Украину, поддержав альянс в его борьбе против России на территории незалежной. На данный момент ВСУ были переданы такие боевые системы как БТР Sisu XA-185, гаубицы «Гиацинт-Б», ИМР Leopard 2R, 120-мм минометы KRH 92, зенитные орудия ЗУ-23, РПГ M72 LAW и APILAS, не говоря уже о предоставлении боеприпасов, пулеметов, винтовок, гранат, шлемов, бронежилетов.

При этом ассортимент военной помощи постепенно увеличивается. Так, на западных ресурсах заметили переброску САУ 122 PSH 74 – это местное обозначение «Гвоздик»:

Это очередная «тихая передача» артиллерии украинским войскам из Хельсинки.

Имеется в виду, что кроме официально анонсированных поставок в незалежную из стран НАТО постоянно идут грузы, о передаче которых ничего не сообщалось.

Согласно имеющимся данным, Финляндия должна обладать в общей сложности 74 САУ «Гвоздика», которые заменяются в настоящее время южнокорейскими самоходками К9 (закуплено 96 единиц). По всей видимости, весь парк советских САУ в итоге окажется на Украине (в качестве цельных конструкций или запчастей) вместе с другими вооружениями, полученными Хельсинки во времена Холодной войны в рамках договора о взаимопомощи с СССР.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Финляндия
Южная Корея
Продукция
Leopard-2
M72 LAW
Гвоздика
Проекты
NATO
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