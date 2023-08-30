В Индонезии заложен киль головного фрегата проекта "Эрроухед 140"

ЦАМТО, 29 августа. Британская компания Babcock сообщила о состоявшейся 25 августа на верфи PT PAL Indonesia в Сурабае (Индонезия) церемонии закладки киля первого фрегата проекта "Эрроухед 140" (Arrowhead 140 - AH140).

Как сообщал ЦАМТО, предварительный контракт на строительство двух фрегатов стоимостью 720 млн. долл. для ВМС страны Минобороны Индонезии заключило с PT PAL Indonesia в апреле 2020 года, однако официально он вступил в силу 24 мая 2021 года после внесения первоначальных платежей по программе.

В ходе выставки DSEI-2021 в Лондоне 16 сентября 2021 года представители компаний Babcock и PT PAL подписали лицензионное соглашение, предусматривающее возможность строительства в Индонезии двух фрегатов по проекту "Эрроухед 140" (AH140). Корабли будут построены в соответствии со стандартами классификации военных кораблей Регистра Ллойда.

Выбор Babcock в качестве разработчика проекта корабля был одобрен Министерством обороны Индонезии. Оба фрегата по проекту, который получил национальное обозначение "Мерах Путих" (Merah Putih), будут построены на предприятии PT PAL в Сурабае (Восточная Ява). Резка первой стали для головного фрегата состоялась 9 декабря 2022 года.

Проект "Эрроухед 140" создан на базе фрегата класса "Ивер Хюитфельдт" датской компании Odense Maritime Technology (OMT). Конструкция "Эрроухед 140" также легла в основу новых фрегатов класса "Тип-31" ВМС Великобритании, контракт на строительство которых был подписан в сентябре 2019 года. По проекту "Эрроухед 140" также будут построены три фрегата "Мечник" для ВМС Польши.

По информации подрядчика, длина предложенной для Индонезии версии составит 140 м, водоизмещение – 5996 т. Корабль будет оснащен ГЭУ типа CODAD с четырьмя дизельными двигателями Rolls Royce/MTU 20V 8000 M71 мощностью 8200 кВт каждый, четырьмя генераторами Caterpillar 3512C мощностью 1360 кВт каждый, обеспечивающими максимальную скорость 27 узлов, дальность хода составит 8248 морских миль на скорости 18 узлов. Турецкая компания Havelsan была выбрана в качестве поставщика системы боевого управления Advent для индонезийских кораблей.

Предлагается, что фрегат будет вооружен 12-контейнерной ВПУ с ЗУР средней дальности, 12-контейнерной ВПУ с ЗУР дальнего действия и 16-контейнерной ВПУ с ПКР, двумя 76-мм АУ и 35-мм ЗАК. Оба корабля будут спущены на воду в конфигурации "адаптирован для оснащения, но не оснащен" (FFBNW). Исключение составят 76-мм ПУ и 35-мм ЗАК.