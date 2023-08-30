Опытный экземпляр импортозамещённого самолёта Sukhoi Superjet 100 совершил первый полёт

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Опытный образец импортозамещенного российского ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet 100 впервые поднялся в воздух. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга Росси.

Долгожданный первый полет отечественного самолета SJ-100 с отечественными системами состоялся в Комсомольске-на-Амуре. Самолет под управлением летчиков-испытателей Леонида Чикунова и Дмитрия Деменева, а также инженера-испытателя Дениса Велижанина провел в воздухе 54 минуты. За это время он поднялся на высоту до 3 тысяч метров, достигнув скорости 343 км/ч.

Опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО "Яковлев" в Комсомольске-на-Амуре, совершил первый полет

- говорится в сообщении.

Как уточняется, экипаж выполнил проверку характеристик устойчивости и управляемости самолета в воздухе, а также установленных отечественных систем. Кроме того, была произведена "посадка на облако" и заход на посадку с уходом на второй круг. После выполнения полетного задания самолет благополучно приземлился на аэродроме, где экипаж был встречен громкими аплодисментами.

Всего на Sukhoi Superjet 100 было заменено порядка 40 систем и агрегатов зарубежного производства. С целью ускорения программы первый опытный экземпляр SJ-100 пока имеет двигатели SaM146, но в ближайшее время к нему присоединится второй, вот он уже с российскими ПД-8.

Российским разработчикам и производственникам удалось реализовать и поставить на самолет собственные конструкторские решения и технологии, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие

- заявил Денис Мантуров.