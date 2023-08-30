Система боевого управления «Крапива» для ВСУ.

Продолжающаяся война на Украине привела к некоторым технологическим инновациям в области систем боевого управления (СБУ) со стороны оборонной промышленности страны. В частности, компетенции украинских программистов позволили создать технологичный продукт для планшетов и смартфонов под названием «Крапива».

«Крапива» разработана киевским конструкторским бюро «Логика» (Logika). По данным зарубежных источников, работы над продуктом начались в 2014 году. Процесс создания был непростой. Сообщается, что наряду с техническими вопросами «самым скучным и сложным, вероятно, было преодоление бюрократических проблем».

Схема иллюстрирует, как система боевого управления «Крапива» обменивается информацией между маневренными силами на тактическом уровне

Технические препятствия включали в себя создание мобильной одноранговой сети связи с низкой пропускной способностью. Аналогичным образом, столь же сложной задачей оказалось предоставление средств для облегчения баллистических расчетов для множества артиллерийских систем.

По словам разработчиков, «Крапива» предоставляет стандартные услуги системы боевого управления: картографическую информацию, отслеживание сил в синем (своих) и красном (противник) цветах, обмен данными и планирование миссий.

Компания заявляет, что «Крапива» в основном используется сухопутными войсками ВСУ. Программное обеспечение (ПО) может легко загружаться на устройства гражданского стандарта, включая смартфоны или планшеты, использующие операционную систему «Андроид».

Несмотря на то, что система «Крапива» в основном применима для ведения боевых действий на суше, украинские источники сообщают, что ее можно адаптировать для ведения воздушного и морского боя. С этой целью ее функции цифрового картографирования уже используются ВСУ за пределами сухопутных условий.

С точки зрения пользователей, «Крапива» используется на тактическом уровне, обычно батальонном, и ниже. Вместе с тем, система используется и на уровне бригад. Одним из полезных особенностей системы «Крапива» является то, что её можно модернизировать по стандартам тактических сетей связи.

Утверждается, что система «Крапива» комуницирует со множеством других разработанных на Украине систем боевого управления. В частности, речь идет о программном обеспечении Correction D-30, используемом на платформах с «Андроид» для облегчения управления артиллерийским огнем, ПО Delta, выполняющем комплексное тактическое картографирование и предоставляющим функционал для ситуационной осведомленности, а также системах MilChat, обеспечивающей безопасную передачу сообщений, и ComBat Vision, предоставляющей услуги военной разведки.

Система боевого управления «Крапива» легко интегрируется в устройства под управлением операционной системы «Андроид"

Как отмечают западные аналитики, в последние годы ВС россии также приступили к масштабному цифровому перевооружению своих сил. Эти модернизации стали результатом того, что российское правительство в 2010 году запустило оборонные реформы, основанные на военных результатах российско-грузинской войны 2008 года.

На Западе полагают, что цифровая модернизация ВС России привела к появлению систем, подобных СБУ “Андромеда-Д”, которые, как считается, в основном используются воздушно-десантными войсками. Кроме того, подчеркивается, что внедрение цифровых систем боевого управления в российских сухопутных войсках проходило неравномерно.

Остаются вопросы относительно того, в какой степени разрозненные российские компьютеризированные СБУ способны взаимодействовать. Справедливости ради, этот последний момент также актуален в отношении украинских сил.

Вместе с тем, зарубежные эксперты настаивают, что совместимые цифровые СБУ могут дать ВСУ важное качественное преимущество на поле боя. Война стимулировала инновации в области цифровой обороны страны, тенденция, которая не показывает особых признаков ослабления.

По материалам ресурса shephardmedia.com