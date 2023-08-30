WSJ: переговоры по гарантиям безопасности Украине растянутся на 2024 год

По данным газеты, проблемой также может стать отсутствие согласованности двусторонних соглашений между союзниками

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Заключение соглашений о двусторонних гарантиях стран G7 Украине завершится не ранее следующего года, переговоры начали только США и Великобритания. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Париж планирует провести первый раунд переговоров с Киевом по тематике двусторонних гарантий в ближайшие несколько недель, указывает газета со ссылкой на неназванного представителя французских властей. Берлин пока прорабатывает вопрос о том, какую помощь он может оказать Киеву. Информацию о планах по переговорам по двусторонним гарантиям других стран G7 газета не приводит.

Как указывает издание, проблемой также может стать отсутствие согласованности двусторонних соглашений между союзниками, что может иметь влияние на эффективность предоставляемой военной помощи. Франция, например, предлагает запланировать поставки вооружений на следующие четыре года. The Wall Street Journal не сообщает, поддержали ли эту идею другие западные страны.

Группа семи на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. К этой декларации присоединились также 13 европейских стран. Украинские власти надеются, что первые двусторонние договоры с европейскими странами будут заключены до конца года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным.