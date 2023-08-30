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ТАСС

WSJ: США столкнулись с трудностями при выработке гарантий безопасности Украине

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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве, Украина. 20 февраля 2023 года
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве, Украина. 20 февраля 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

Как отмечает газета, администрация избранного в 2024 году президента может отменить почти все обязательства предыдущей, в том числе касающиеся поддержки Киева

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена может дать расплывчатые и недостаточно убедительные гарантии безопасности Украине, поскольку не обладает возможностями обеспечить их выполнение в перспективе нескольких лет. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, в ближайшие несколько недель состоится второй раунд переговоров между Вашингтоном и Киевом по выработке гарантий безопасности, подготовить которые договорились страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе. Однако, как указывает газета со ссылкой на источники, в Белом доме нет четкого понимания, какие именно гарантии может дать Вашингтон с учетом того, что следующая администрация способна отменить практически все обязательства предыдущей.

Согласно американскому законодательству, международные договоры, носящие обязывающий характер, должны быть одобрены большинством в две третьих голосов Сената. Отменить их тогда может тоже только Сенат таким же большинством. Президент без одобрения Сената может заключать различные международные соглашения, однако их может отменить единоличное решение следующего президента. Европейские страны, указывает The Wall Street Journal, опасаются, что именно таким образом поступит Дональд Трамп, если вернется в Белый дом.

Администрация США в результате рассматривает возможность принять с Украиной меморандум о взаимопонимании, который не требует одобрения Сената. Такой документ, не включающий в себя обязательств по поставкам конкретных видов оружия и их срокам, будет иметь слабое влияние на Россию и не удержит ее от продолжения спецоперации, предполагает газета.

Издание указывает, что победа Трампа или других кандидатов от республиканцев на выборах президента США в 2024 году может привести к снижению поддержки Украины, притом что европейские страны самостоятельно не смогут оказывать Киеву помощь на том же уровне, что и Вашингтон. Эта ситуация вызывает опасения у европейских лидеров, которые ищут пути закрепить союзнические обязательства по оказанию военной помощи Украине. 

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