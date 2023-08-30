В России создали беспилотный комплекс для противодействия микро- и мини-БПЛА

Корпус дрона сделали в форме летающего крыла в виде центроплана с двумя консолями

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого разработала беспилотный авиационный комплекс для противодействия микро- и мини-БПЛА противника. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте Федерального института промышленной собственности (входит в Роспатент).

«Беспилотный авиационный комплекс для противодействия микро- и мини-беспилотным летательным аппаратам противника содержит беспилотный летательный аппарат с корпусом в форме летающего крыла, оборудованного системой управления, системой навигации, системой связи, аккумуляторной батареей, камерой кругового обзора, съемной емкостью для хранения средств механического поражения беспилотных летательных аппаратов, соединенные определенным образом», — говорится в реферате к патенту на изобретение.

Как указывается в реферате, у аналогичных разработок было несколько недочетов: демаскирование местоположения объектов, интенсивный расход ресурса, сложность наведения на цель. Эффективность данного изобретения заключается в обеспечении обнаружения, преследования и поражения малогабаритных БПЛА противника путем механического заклинивания их электродвигателей с использованием, к примеру, песка или стружки пластика, металлических опилок. Кроме того, при использовании комплекса не требуется высокая точность наведения поражающих средств и осуществление барражирования в воздухе над полевой позицией. Это уменьшает расход ресурса комплекса и снижает вероятность обнаружения позиции противником.

Корпус БПЛА выполнен в форме летающего крыла в виде центроплана с двумя консолями. Он снабжен электродвигателем с винтовым тянущим движителем, камерой углового обзора, съемной емкостью для хранения средств механического поражения БПЛА. Камера кругового обзора подвижно закреплена в боковой части электродвигателя, установленного в носовой части центроплана.

Комплекс разворачивается в заданном районе на открытой площадке не менее чем пять на 5 м в вертикальном положении на опорных стойках шасси. Комплексом управляет оператор с наземного пульта, который выдает сигнал на взлет при визуальном обнаружении или получении информации об обнаружении дрона противника. БПЛА взлетает, набирает высоту, при этом на экране пульта управления отображаются изображения с камер кругового и углового обзоров. По окончании набора высоты по команде оператора БПЛА переходит в горизонтальный полет и на максимальной скорости выдвигается в зону действия соответствующего дрона.

Войдя в зону действия микро- или мини-БПЛА, оператор совмещает направление полета комплекса с направлением движения дрона противника, занимает высоту выше, а затем переводит аппарат в вертикальный полет, выдает команду на применение средств механического поражения. Через систему воздушного охлаждения электродвигателей микро- и мини- БПЛА поражающие элементы попадают в электродвигатели и выводят их из строя. Оператор оценивает результат на экране пульта и принимает решение о необходимости повторного воздействия.