Войти
ИноСМИ

Польша и страны Балтии потребовали от Белоруссии выдворить ЧВК "Вагнер"

159
0
0
артемовск
артемовск.
Источник изображения: Перейти в фотобанк

Польша и страны Балтии потребовали от Белоруссии выдворить бойцов ЧВК "Вагнер" со своей территории, пишет NYT. Об этом заявил глава МВД Польши после встречи с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии. По его словам, на границе с Белоруссией происходит эскалация ситуации.

Констан Мехе (Constant Méheut)

Официальные лица Польши, Литвы, Латвии и Эстонии заявили, что присутствие военизированных формирований в Белоруссии после попытки мятежа в России представляет угрозу.

Чиновники Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали в понедельник, чтобы Белоруссия выдворила бойцов ЧВК "Вагнер" со своей территории на фоне обострения напряженности, связанной с конфликтом на Украине.

Четыре страны, являющиеся членами НАТО и, за исключением Эстонии, имеющие общую границу с Белоруссией, заявили, что присутствие вагнеровцев представляет угрозу их территориальной целостности.

Польша и Литва уже закрыли несколько пограничных пунктов за последние месяцы, сославшись на соображения безопасности. Выступая на пресс-конференции в Варшаве со своими коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии, министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что четыре страны закроют все свои пограничные переходы с Белоруссией, “если произойдет критический инцидент”.

Комментарии официальных лиц появились всего через день после того, как было подтверждено, что Евгений Пригожин, лидер ЧВК "Вагнер", погиб, что означает неопределенное будущее для бойцов. Они перебазировались в Белоруссию после попытки мятежа против российского военного руководства в июне.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Пригожину и его силам размещение в рамках договоренности, которая положила конец мятежу.

Ранее в этом месяце лидеры Польши и Литвы предостерегли от провокаций и диверсионных действий со стороны сил "Вагнера". А Польша, где националистическая правящая партия "Право и справедливость" попыталась показать себя жесткой в вопросах национальной безопасности в преддверии всеобщих выборов в октябре, направила дополнительные две тысячи военнослужащих для укрепления своей границы с Белоруссией.

Гибель Пригожина только усилила неопределенность в отношении будущего ЧВК "Вагнер". Западные официальные лица заявляют, что Кремль рассматривает способы поставить его под более прямой контроль, сохранив при этом его боевую мощь.

<...>

Напряженность на границе с Белоруссией возникла еще до начала СВО на Украине, особенно в вопросе пересечения границы мигрантами, о чем говорилось в совместном заявлении. В 2021 году польские и европейские власти обвинили Лукашенко в том, что он заманивает мигрантов с Ближнего Востока и Африки авиарейсами и визами, а затем "выталкивает" их в Польшу, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране и получить дипломатические рычаги воздействия (но никаких доказательств, подтверждающих это, нет. — Прим. ИноСМИ). В ответ Польша построила стену с колючей проволокой вдоль границы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Латвия
Литва
Польша
Россия
Украина
Эстония
Проекты
NATO
ЧВК
Похожие новости
01.07.2022
Американцы: провокации против России кончатся для Литвы очень плохо
17.06.2022
Чем опасна для «соседей» Беларуси их дальнейшая милитаризация?
11.08.2021
"Стягивают войска к границе": к чему готовятся Москва и Минск
15.02.2021
Nowa Europa Wschodnia (Польша): польско-российские отношения приобрели конфликтный характер, но войны никто не хочет
16.09.2020
"Перебросили "Абрамсы": что американцы затеяли у границ Белоруссии
19.12.2012
Многострадальный Договор об обычных вооруженных силах в Европе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.08 01:22
  • 54797
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.08 01:12
  • 59
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 29.08 19:39
  • 48
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 29.08 12:29
  • 1
Кости из будущего: названо время появления суперкиборгов на Земле
  • 29.08 11:46
  • 0
ВСУ обеспечат прием польских подразделений на Украине по стандартам НАТО
  • 29.08 09:15
  • 6
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 29.08 09:10
  • 1
Источник рассказал о преимуществах российского снаряда "Краснополь"
  • 29.08 08:54
  • 24
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 29.08 08:48
  • 1
Первый полет импортозамещенного SSJ-NEW состоится в ближайшие несколько недель
  • 29.08 06:28
  • 1
Военный раскрыл подробности о мешающих контрнаступлению ВСУ планирующих бомбах
  • 28.08 18:35
  • 1
Космический эксперт поддержал идею о повторении миссии на южный полюс Луны
  • 28.08 18:33
  • 1
РКЦ «Прогресс» предложил запустить 32 МКА ОВН
  • 28.08 16:12
  • 3
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 28.08 15:09
  • 1
Работа индийской миссии "Чандраян-3" на Луне продолжается по плану
  • 28.08 15:05
  • 0
Стратегическое сотрудничество России и Беларуси: Обеспечение стабильности через военное партнерство