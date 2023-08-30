Польша и страны Балтии потребовали от Белоруссии выдворить ЧВК "Вагнер"

Польша и страны Балтии потребовали от Белоруссии выдворить бойцов ЧВК "Вагнер" со своей территории, пишет NYT. Об этом заявил глава МВД Польши после встречи с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии. По его словам, на границе с Белоруссией происходит эскалация ситуации.

Констан Мехе (Constant Méheut)

Официальные лица Польши, Литвы, Латвии и Эстонии заявили, что присутствие военизированных формирований в Белоруссии после попытки мятежа в России представляет угрозу.

Чиновники Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали в понедельник, чтобы Белоруссия выдворила бойцов ЧВК "Вагнер" со своей территории на фоне обострения напряженности, связанной с конфликтом на Украине.

Четыре страны, являющиеся членами НАТО и, за исключением Эстонии, имеющие общую границу с Белоруссией, заявили, что присутствие вагнеровцев представляет угрозу их территориальной целостности.

Польша и Литва уже закрыли несколько пограничных пунктов за последние месяцы, сославшись на соображения безопасности. Выступая на пресс-конференции в Варшаве со своими коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии, министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что четыре страны закроют все свои пограничные переходы с Белоруссией, “если произойдет критический инцидент”.

Комментарии официальных лиц появились всего через день после того, как было подтверждено, что Евгений Пригожин, лидер ЧВК "Вагнер", погиб, что означает неопределенное будущее для бойцов. Они перебазировались в Белоруссию после попытки мятежа против российского военного руководства в июне.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Пригожину и его силам размещение в рамках договоренности, которая положила конец мятежу.

Ранее в этом месяце лидеры Польши и Литвы предостерегли от провокаций и диверсионных действий со стороны сил "Вагнера". А Польша, где националистическая правящая партия "Право и справедливость" попыталась показать себя жесткой в вопросах национальной безопасности в преддверии всеобщих выборов в октябре, направила дополнительные две тысячи военнослужащих для укрепления своей границы с Белоруссией.

Гибель Пригожина только усилила неопределенность в отношении будущего ЧВК "Вагнер". Западные официальные лица заявляют, что Кремль рассматривает способы поставить его под более прямой контроль, сохранив при этом его боевую мощь.

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Напряженность на границе с Белоруссией возникла еще до начала СВО на Украине, особенно в вопросе пересечения границы мигрантами, о чем говорилось в совместном заявлении. В 2021 году польские и европейские власти обвинили Лукашенко в том, что он заманивает мигрантов с Ближнего Востока и Африки авиарейсами и визами, а затем "выталкивает" их в Польшу, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране и получить дипломатические рычаги воздействия (но никаких доказательств, подтверждающих это, нет. — Прим. ИноСМИ). В ответ Польша построила стену с колючей проволокой вдоль границы.