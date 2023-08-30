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РИА Новости

В Ростове-на-Дону появится новый завод по производству военных дронов

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Пропеллер беспилотного летательного аппарата
Пропеллер беспилотного летательного аппарата.
Источник изображения: © Depositphotos.com / Marek Uliasz

"Робоавиа": в Ростове-на-Дону появится завод по производству военных дронов

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российский разработчик и производитель военных дронов "Робоавиа" (Симферополь) планирует расширить мощности, открыв второй завод в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости руководитель московского представительства компании Валентин Киселев.

"Сегодня наше производство в Симферополе может выпускать до 16 дронов в месяц. Мы планируем расширение – открыть завод в Ростове-на-Дону, где будет ежемесячно производиться около 48 бортов", — сказал он.

По его словам, "Робоавиа" — это частная компания, созданная в 2022 году в Симферополе, финансовую поддержку оказало правительство Крыма, закупившее беспилотники для спонсируемых им подразделений.

"Основной костяк инженеров был набран в Крыму – можно сказать, что всех инженеров и программистов, кто нам подходил, мы на полуострове себе забрали, и сегодня мы набираем специалистов со всей России, привлекая их конкурентными ценами и интересными проектами", — рассказал Киселев.

Среди перспективных разработок "Робоавиа" — разведывательный дрон "Сарыч-2" и ударный беспилотник "Сюрприз".

"Сюрприз" разрабатывается в интересах Сухопутных войск России. Данный БПЛА способен нести две мины калибра 82 миллиметра. Дрон выполнен в виде квадрокоптера, который может складываться и переноситься в рюкзаке. Его масса составляет 24 килограмма, он может поднять максимальную полезную нагрузку в семь килограммов.

"Сарыч-2" создан по схеме "летающее крыло". Беспилотник уже прошел апробацию на Черноморском флоте. Аппарат оснащен электродвигателем, его взлетная масса — 14 килограммов, размах крыла — 3,1 метра, максимальная высота полета — 5 километров, скорость — до 108 километров в час.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
ЧФ
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