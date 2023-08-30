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Вестник Мордовии

Новая модель бронированного снегоболотохода готова к любому бездорожью

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Новый отечественный защищенный снегоболотоход с бронированным корпусом 33ГТ-34039Б может не опасаться бездорожья. Он будет хорош даже в горных условиях, например на перевалах высотой до 4650 метров.

Как отмечает "Российская газета" (проект "Русское оружие"), узлы и агрегаты этой гусеничной машины нормально функционируют как при 50-градусном морозе, так и при 40-градусной жаре.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Транспортер достаточно компактен, его длина составляет 5780 мм, ширина - 2545 мм, высота - 1800 мм. Снаряженная масса - 6300 кг, полная -7800 кг.

Грузоподъемность - 1500 кг. Вес буксируемого прицепа - две тонны.

Снегоболотоход может вмещать до двенадцати военнослужащих, при этом можно организовать до четырех спальных мест.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Расстояние от земли до днища - 400 мм. Ширина гусеницы - 390 мм. Среднее удельное давление на грунт 0,28 кг/см.

Дизельный двигатель Д-245.9Е2 мощностью 136 лошадиных сил обеспечивает возможность перемещения по нормальным дорогам со скоростью 45 км/ч. Скорость при преодолении водных преград - 6 км/ч. Запас хода по топливу - 600 км.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Для самообороны и огневой поддержки устанавливается пулеметное вооружение - на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" демонстрировался образец, вооруженный 7, 62-мм ПКМ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПКМ
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