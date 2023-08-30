"Усовершенствованный" бронетранспортёр БТР-82А

Одной из главных и привлекших широкое внимание новинок прошедшего Международного военно-технического форума "Армия-2023" стал представленный ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) новый колёсный бронетранспортёр с формулой 8х8, официально обозначенный как БТР-82А (усовершенствованный), а неофициально имеющий заводское обозначение БТР-22. Несмотря на официальный индекс, данный образец имеет мало общего с БТР-82А, представляя собой машину с полностью новым бронекорпусом с кормовым выходом десанта. Сообщается. что к настоящему времени построено несколько образцов БТР-82А (усовершенствованный), проходящих испытания.

Один из опытных образцов нового колесного бронетранспортера БТР-82А (усовершенствованный) (БТР-22) разработки ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2023". Кубинка, август 2023 года (с) Михаил Жердев

Как можно судить, данная машина разработана ВПК в инициативном порядке, и, видимо, представляет собой попытку предложиить более дешевую и простую альтернативу превратившейся в долгострой перспективной колесной платформе по ОКР "Бумеранг". Бронекорпус, видимо, разработан на основе машин ОКР "Бумеранг", но, как сообщается, упрощен и имеет меньший уровень баллистической и противоминной защиты, а также оснащен сзади для выхода десанта дверьми вместо откидной рампы. Двигатель расположен в передней части машины, десантное отделение на восемь человек в кормовой, а рабочие места экипажа (водителя и командира) расположены одно за другим. От БТР-82А унаследованы подвеска и ряд узлов. Установлены новый дизельный двигатель мощностью 330 л.с. (явно недостаточно для 20-тонной машины) и новая пятискоростная механическая трансмиссия.

Согласно представленной на форуме "Армия-2023" официальной информации ВПК, полный боевой вес новой машины 20 тонн, длина 7,65 м, ширина 2,985 м, высота 3,02 м, клиренс 0,475 м. Заявлена круговая защита от обстрела бронебойными пулями Б-32 калибра 12,7х108 мм и защита от подрыва 2 кг ВВ под днищем или колесом. Бронирование разнесенное. Машина декларируется как плавающая, хотя представленный на "Армии-2023" образец не имел для этого никаких приспособлений.

Представленный на "Армии-2023" образец был выполнен с унаследованным от БТР-82А боевым отделением БППУ с 30-мм пушкой 2А72 и 7,62-мм пулеметом ПКТМ и с прицелом ПНК с тепловизионным каналом. Заявляется возможность применения других боевых отделений и модулей, в первую очередь нового дистанционно управляемого боевого модуля "Баллиста", который на "Армии-2023" демонстрировался на "обычном" БТР-82А. Модуль оснащен 30-мм пушкой 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТМ, пусковыми установками старых ПТУР "Конкурс-М"

В целом, со стороны bmpd заметим, что "усовершенствованный" бронетранспортёр БТР-82А, безусловно, опоздал со своим появлением лет на 20-25 и к настоящему времени не соответствует полному современному представлению о машинах данного класса, однако выглядит как достаточно реалистичный продукт для замены в серии совсем уже архаичной серии БТР-80/БТР-82, ведущей свое начало от БТР-60.

Один из опытных образцов нового колесного бронетранспортера БТР-82А (усовершенствованный) (БТР-22) разработки ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2023". Кубинка, август 2023 года (с) Михаил Жердев

Проспект ООО "Военно-промышленная компания" о новом колесном бронетранспортере БТР-82А (усовершенствованный) (БТР-22) (с) ООО "Военно-промышленная компания"

Один из опытных образцов нового колесного бронетранспортера БТР-82А (усовершенствованный) (БТР-22) (с) Телеграм-канал "Военный осведомитель"

Изображение нового колесного бронетранспортера БТР-82А (усовершенствованный) (БТР-22) в исполнении с дистанционно управляемым боевым модулем "Баллиста" (с) ООО "Военно-промышленная компания"

Представленный ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2023" образец колесного бронетранспортера БТР-82А с новым дистанционно управляемым боевым модулем "Баллиста". Кубинка, август 2023 года (с) Михаил Жердев