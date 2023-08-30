Филиал Центра подготовки космонавтов на Восточном откроется до конца года

Начальник ЦПК Максим Харламов отметил, что пока филиал формально не открыт, потому что нужно внести изменения в устав Центра

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) планирует открыть свой филиал на космодроме Восточный до конца текущего года. Об этом сообщил ТАСС начальник ЦПК Максим Харламов.

"Я думаю, что да, осталось там буквально немного, то есть в целом текст устава согласован. Я думаю, что это вопрос месяца", - сказал Харламов в ответ на вопрос, появится ли филиал до конца года.

По словам начальника ЦПК, пока филиал формально не открыт, потому что нужно внести изменения в устав Центра. "Сейчас эти изменения находятся на согласовании в Роскосмосе, там в установленном порядке близится это все к завершению. Я думаю, в ближайшее время формально филиал будет открыт", - уточнил начальник ЦПК.

Как отметил Харламов, Центр уже присутствует на Восточном, там оформлен участок земли, арендовано помещение.

В марте Харламов сообщал ТАСС, что филиал Центра, на базе которого будет создан комплекс предполетной подготовки космонавтов, может появиться в ближайшие месяцы на космодроме Восточный. По его словам, у ЦПК уже появилось свое помещение на космодроме в Амурской области. Пока идет предварительная работа по открытию филиала.

С космодрома Восточный в будущем планируется осуществлять пилотируемые и грузовые полеты на Российскую орбитальную станцию. В августе прошлого года Руслан Мухамеджанов, который на тот момент занимал пост гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, сообщал ТАСС, что работы по созданию инфраструктуры, необходимой для обеспечения пилотируемых пусков, уже ведутся на космодроме Восточный.