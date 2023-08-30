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Госдеп США одобрил продажу Японии ракет на $104 млн

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Артур Габдрахманов

Госдеп США одобрил продажу Японии ракет класса «воздух – земля» на $104 млн

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Японии ракет класса «воздух – земля» с увеличенной дальностью поражения на сумму около $104 млн. Об этом 28 августа сообщило Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж.

Отмечается, что Япония запросила у США до 50 ракет такого типа, а также сопутствующее оборудование, транспортную и техническую поддержку.

Согласно заявлению американского военного ведомства, сделка укрепит способность Японии противостоять «текущим и будущим угрозам, обеспечив ей возможность вступать в противостояние с помощью современных ударных систем большой дальности на истребителях японских ВВС», включая F-15J.

В Пентагоне заверили, что продажа Японии данных ракет не нарушит военного баланса в регионе.

Также американская администрация уже уведомила конгресс о данном решении. В течение 30 дней законодатели должны рассмотреть потенциальную сделку и ее возможную блокировку.

Ранее, 18 августа, Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Австралии 22 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующего снаряжения на сумму около $975 млн.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Япония
Продукция
F-15
HIMARS
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