"Уникальное положение". Эта страна поднялась благодаря России и Украине

Дружественное отношение к Москве и членство в НАТО поставило Анкару в уникальное положение, пишет Toyo Keizai. После начала украинского конфликта Турция стала одной из немногих стран, благодаря которым Европа получает жизненно важный газ, в связи с чем она добилась колоссального геополитического влияния.

Реальность такова, что мировые трубопроводы направляются к Турции.

После начала российской спецоперации на Украине влияние Турции на международной политической и экономической арене возросло. Что стоит за этим?

Профессор университета Васэда Такэо Хирата, недавно опубликовавший книгу "Введение в мировые ресурсы и энергетику: основные стратегии и будущее крупнейших стран", объясняет усиливающиеся геополитические позиции Анкары в области энергетики, а также текущие тенденции в Европе, которые движутся в направлении дерусификации.

Дружественный России член НАТО

Турция давно входит в НАТО, но находится в уникальном положении: она относится к России как к дружественной стране и не участвует в экономических санкциях против Москвы.

В июне 2022 года на встрече министров иностранных дел Турции и РФ обсуждался вопрос о перемещении бизнеса. Сообщалось, что 43 российские компании, включая "Газпром", перенесут свои европейские офисы в Стамбул. Релокация бизнеса, вынужденного покинуть страны ЕС, — символическое событие в отношениях между двумя государствами.

Предполагается, что причина близости Москвы и Анкары связана с размерами их бывших территорий. Первоначально, в период Османской империи, у Турции были колонии в Северной Африке, на Ближнем Востоке и на Балканах. Аналогичным образом и у России в советское время были обширные земли. Многие державы находились под ее влиянием благодаря экономическим контактам, которые поддерживались через Совет экономической взаимопомощи.

Россия и Турция похожи тем, что когда-то они были великими державами, обладающими огромной территорией. Мои восточные друзья часто рассказывают о временах Османской империи, а русские очень грустят о распаде Советского Союза. Вследствие подобных исторических обстоятельств эти две страны были врагами, сражавшимися в Крымскую войну, но сейчас они часто поддерживают друг друга.

Начнем с того, что геополитическое положение Турции делает ее важным связующим звеном между Европой и Азией на Старом континенте. По этой причине газ из России, государств Каспийского моря и Ближнего Востока проходит по трубопроводам именно через эту державу, откуда поступает в Европу. Сегодня в стране сосредоточено множество газопроводов, известных под названием турецкий коридор.

В связи с "дерусификацией" важность турецкого маршрута возрастает

После начала конфликта на Украине геополитический статус Турции резко поднялся. Европе стало сложнее импортировать российский газ по трубопроводам через Украину, а использование маршрутов, напрямую соединяющих РФ и Германию, было прекращено. В результате у стран Старого континента осталось только две возможности приобретать голубое топливо.

Первая — по газопроводам из таких стран Каспийского моря, как Азербайджан, Туркменистан и Казахстан, через Турцию. Вторая — импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США и государств Ближнего Востока.

Турция подключена к газопроводу из Ирана, что нужно для внутреннего потребления. Кроме того, туда идут маршруты из Ирака и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а также из Египта и Израиля.

Когда у прикаспийских стран не было трубопроводного сообщения с Турцией, им приходилось проводить экспорт через Россию, что означало необходимость выплаты пошлин Москве. Однако с завершением строительства нового маршрута для поставок в Европу им больше не нужно использовать газопроводы, проходящие через Россию, в результате чего важность Турции для них неимоверно возросла.

Анкара также приобретает все большее значение для европейских стран в их стремлении отдалиться от Москвы. Газопроводов из Турции в ЕС становится все больше: Nabucco — в Австрию (проект запланирован, но до сих пор не реализован, — Прим. ИноСМИ), TAP (Трансадриатический газопровод) и ITGI — в Италию. Эти маршруты рассматриваются как новая важная энергетическая стратегия, направленная на уход от России и декарбонизацию.

Что касается импорта газа из Турции, то Италия начала транспортировку голубого топлива в декабре 2020 года. Я не думаю, что он предвидела российскую спецоперацию на Украине, но Риму очень повезло — строительство газопровода из Турции было завершено еще до начала вооруженного конфликта.

Мир или кондиционеры?

После начала конфликта на Украине — с мая 2022 года — Рим запретил использование в школах и общественных зданиях кондиционеров при температуре ниже 25°C, тем самым предприняв шаги по снижению зависимости от российского газа.

Италия обладает географическим преимуществом перед такими странами, как, например, Германия, поскольку ее газопроводы соединены с африканскими государствами — Тунисом и Алжиром.

Между тем из-за переговоров с газодобывающими державами резкое прекращение импорта голубого топлива из России невозможно. В связи с этим правительству приходится просить население экономить до тех пор, пока не будут предприняты альтернативные меры.

Именно поэтому премьер-министр Марио Драги обратился к гражданам с весьма ярким посланием: "Мир или кондиционеры?" Этот эпизод символизирует изменение энергетической стратегии Италии.

Берлин же был вынужден кардинально изменить свою энергетическую политику после остановки "Северного потока" — магистрального газопровода, напрямую соединяющего Германию и Россию.

Ранее Берлин лидировал в мире в сфере развития возобновляемых источников энергии, атомной энергетики и безугольного производства. Основой для такого первенства служил импорт газа из России. Однако все развалилось. В результате у немцев возникла необходимость кардинально поменять изначальную стратегию, которая привела к усилению потребности в Москве.

Эти нюансы зависимости от российских энергоносителей также оказывают влияние на дипломатию и безопасность. Очевидно, что именно проблема энергетической безопасности лежала в основе разницы позиций в вопросе поддержке Киева и дипломатии двух стран по отношению к Москве.

Таким образом, газопроводы из Турции имеют важное значение для таких государств Южной Европы, как Италия и Греция, а также для Румынии, Болгарии, Венгрии и даже балканских стран, которые желают уйти от России и угля.

Газ со всего мира концентрируется в Турции

С другой стороны, и у Москвы нет другого выбора, кроме Анкары, если она хочет экспортировать газ в Европу, поскольку украинский и немецкий маршруты больше недоступны.

Государства Каспийского моря — такие как Азербайджан, Казахстан и Туркменистан — тоже вынуждены идти через Турцию, если они стремятся поставлять газ на Старый континент в обход России. Это же касается и Ирана с Ираком. Таким образом, большая часть голубого топлива со всей планеты собирается в Турции.

В связи с этим влияние Анкары в мировой энергетической стратегии становится все более мощным. Пропускная способность турецкого коридора с его концентрацией трубопроводов в настоящее время выросла до масштабов, практически сопоставимых с украинским маршрутом.

В связи с текущим конфликтом турецкий коридор продолжает наращивать свою пропускную способность, и его важность возрастает еще больше. Именно поэтому, учитывая развитие событий вокруг Москвы и НАТО, за Анкарой нужно следить и в будущем.

Такэо Хирата (Takeo Hirata) — профессор и директор Института ресурсной стратегии в университете Васэда