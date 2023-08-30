Сдержать удар: ВС РФ продолжают изматывать наступающие силы ВФУ

Украинские боевики пытаются любой ценой прорваться к Токмаку

Российские войска продолжают удерживать рубежи на запорожском направлении. 28 августа было отбито семь атак в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, сообщили в Минобороны РФ. Контроль господствующих высот позволил нашим подразделениям нанести подошедшим украинским формированиям серьезные потери и отбросить их. На запорожском направлении ВФУ концентрируют все оставшиеся опытные части, чтобы прорваться к важному логистическому центру — Токмаку — и получить огневой контроль над стратегической трассой в Крым, говорят эксперты. Поэтому цель российских войск — удерживать линию обороны и перемалывать украинские резервы.

Оборона на запорожском направлении

На запорожском направлении 28 августа Вооруженные силы РФ продолжали сдерживать натиск противника. За сутки вооруженные формирования Украины предприняли семь неудачных атак в районах населенных пунктов Работино и Вербовое и понесли большие потери, сообщили в Минобороны России. Здесь были уничтожены до 160 боевиков, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777, самоходная артиллерийская установка AS90 Braveheart и орудие FH-70, а также две гаубицы Д-30.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, противник обошел Работино с фланга и вышел к селу Вербовое. Здесь находятся позиции основной линии российской обороны. Но к вечеру 28 августа пройти дальше украинские боевики не смогли. Российские войска, контролирующие высоты в районе Вербового, нанесли им серьезные потери. Также к вечеру российские морские пехотинцы начали контратаку в районе Работино. В ходе боев силы ВФУ были отброшены, и «черные береты» смогли охватить Работино с восточного фланга.

Вертолет Ка-52 ВКС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Перед ВФУ поставили задачу любой ценой прорываться к Токмаку, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— И всё, что у них есть, всё, что введено в бой, сейчас медленно сосредотачивается на запорожском направлении, — отметил он. — Сюда переброшены все самые опытные оставшиеся части, которые только есть. Поэтому уже три недели непрерывно, каждый день идет движение под Работино, рядом с ним, на флангах села. Задача — любой ценой идти дальше, и в этом плане [главком ВСУ Валерий] Залужный ведет наступление уже не по американским разработкам, а по нашим классическим, советским. Например, у них впервые появился термин «участок прорыва», в американских военных уставах такового вообще нет.

Эксперт выразил уверенность, что ВФУ будут продолжать атаки и наращивать их силу.

— Для нас здесь никакой альтернативы нет, — пояснил он. — Задача российских войск — держать противника на этом направлении и перемалывать его силы. Думать, что большое наступление выдохлось и всё закончилось, неправильно. Выход в район Токмака для украинских боевиков будет означать возможность достигать, по крайней мере артиллерийскими ударами, Мелитополя и стратегической трассы в Крым. То есть это нарушение функционирования большого узла коммуникаций, который из себя представляет Токмак, и Украина на достижение этой цели бросит всё.

Удар по складу

В ночь на 28 августа Военно-морской флот России нанес групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВФУ, рассказали в военном ведомстве.

— Цель удара достигнута. Объект поражен, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

В течение суток российские войска продолжали отбивать атаки ВФУ на донецком, купянском, краснолиманском и южнодонецком направлениях.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили две атаки штурмовых групп ВФУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка в ДНР.

На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское в ЛНР.

На краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отбила две атаки подразделений 12-й бригады специального назначения и 42-й механизированной бригады ВФУ в районе населенного пункта Кузьмино в ЛНР.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили две атаки 31-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР.

На этих направлениях ВФУ потеряли свыше 400 боевиков и 33 единицы техники, включая самоходную артиллерийскую установку Krab, артиллерийскую установку М109 Paladin, а также две гаубицы Д-30.

Под защитой ПВО

Российские военные утром 28 августа пресекли очередную попытку киевского режима атаковать Крым с помощью БПЛА самолетного типа, об этом сообщили в Минобороны РФ. Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Также российские средства ПВО уничтожили украинскую крылатую ракету в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

Решение проблем

Вооруженные формирования Украины заявили, что стратегически важный населенный пункт Урожайное «почти перешел» под их контроль. Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин сейчас работает на запорожском направлении и показал, как действительно обстоят дела на этом участке линии боевого соприкосновения.

По его словам, село Урожайное — единственный медийный успех ВФУ на этом направлении. Их сюда запустили и теперь методично уничтожают.

— Обороняться там очень сложно, прятаться от артиллерии негде. По сути, это уже пустырь, очень уязвимый для огня, и сейчас все прелести обороны в таком неудобном месте на себе испытывает противник, — рассказал военкор Валентин Трушнин.

Все места в Урожайном, где еще можно как-то укрыться, хорошо знакомы нашим военнослужащим. Танкисты оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» работают в режиме «зарядились — отстрелялись — снова на загрузку».

Солдаты ВФУ Источник изображения: Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

На кадрах, предоставленных российскими военнослужащими, видно передвижение пехоты противника в лесопосадке на окраине. Это сразу фиксируется, и сразу идет удар по ним осколочными снарядами.

— Выбора у них нет. Им же надо что-то показывать своему населению и своим хозяевам, которые проплатили всё: технику, вооружение, обучение. Пускай расплачиваются за эту мнимую медийную победу жизнями своих солдат. Там просто поля были усеяны их трупами, — рассказал командир танка ОБТФ «Каскад» с позывным Калаш.

Также помогает держать оборону хорошая работа наших саперов. На видео, снятом офицером ВФУ, группа боевиков, которая выносит из села раненого, подрывается на мине.

— Продолжают давить, да. Они не по своей инициативе это делают. Их заставляют. Они просто идут на пушечное мясо. Вот наше только направление, человек 500 их полегло за бой, но это вместе с «трехсотыми», — отметил боец ОБТФ «Каскад» с позывным Каспер.

Вооруженные формирования Украины начинают пробовать новую тактику. Они пытаются просочиться большим количеством малых групп с разных направлений, стараясь тем самым заставить наших артиллеристов расходовать огромное количество боеприпасов.

— Техники очень много подбили под Новодонецком, очень много. И все свои поставки они стараются беречь — американские танки, польские. Видимо, для какого-то серьезного наступления, — рассказал боец с позывным Малек.

Главной проблемой для наших военных являются западные кассетные боеприпасы. Каждый из них взрываясь выбрасывает десятки небольших суббоеприпасов.

Кассетный боеприпас, выпущенный со стороны ВСУ Источник изображения: Фото: ТАСС/ Ягодкин Дмитрий

— Самая главная задача — это сделать свою проекцию с воздуха меньше. То есть ложиться плашмя, как при артиллерийских обстрелах, нельзя. Потому что проекция становится больше. А наша задача — сделать ее меньше, сесть максимально близко к земле, — рассказал офицер 150-й мотострелковой дивизии (МСД) с позывным Янтарь.

Частично проблему с кассетными боеприпасами решают закрытые траншеи. Но если укрытия нет — реагировать надо быстро. После основного подрыва есть только секунда.

Уничтожен командный пункт

За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 570 бойцов ВФУ и 43 единицы техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

В ЛНР поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВФУ.

Российские средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы JDAM, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 27 украинских БПЛА.

Юлия Леонова

Андрей Федоров

Роман Крецул