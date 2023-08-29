Российские военные получили новые выстрелы для гранатометов

Новые выстрелы ВОГ-30Д калибра 30 миллиметров для автоматических гранатометов начали поступать в войска. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Отмечается, что новые российские выстрелы отличаются от базовой версии снаряда увеличенной до 2123 метров максимальной дальностью и радиусом поражения до 13 метров. Также при стрельбе новыми боеприпасами образуется меньшее пламя, что снижает демаскировку расчета.

Минобороны России и Научно-производственное объединение «Прибор» подписали контракт на поставку выстрелов ВОГ-30Д с осколочной гранатой на форуме «Армия-2023» в августе. Базовая версия ВОГ-30 является усовершенствованным вариантом ВОГ-17, который отличается более мощным осколочным действием.

Ранее в августе стало известно, что российские военные, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции (СВО), начали получать доработанные на заводах боеприпасы для сброса с коммерческих коптеров.

В том же месяце РИА Новости сообщало, что в зоне проведения СВО ручные гранатометы при помощи специальных переходников приспособили для стрельбы минами калибра 82 миллиметра.