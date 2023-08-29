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Российские военные получили новые выстрелы для гранатометов

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ВОГ-30Д
ВОГ-30Д.
Источник изображения: t.me/milinfolive

Новые выстрелы ВОГ-30Д калибра 30 миллиметров для автоматических гранатометов начали поступать в войска. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Отмечается, что новые российские выстрелы отличаются от базовой версии снаряда увеличенной до 2123 метров максимальной дальностью и радиусом поражения до 13 метров. Также при стрельбе новыми боеприпасами образуется меньшее пламя, что снижает демаскировку расчета.

Минобороны России и Научно-производственное объединение «Прибор» подписали контракт на поставку выстрелов ВОГ-30Д с осколочной гранатой на форуме «Армия-2023» в августе. Базовая версия ВОГ-30 является усовершенствованным вариантом ВОГ-17, который отличается более мощным осколочным действием.

Ранее в августе стало известно, что российские военные, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции (СВО), начали получать доработанные на заводах боеприпасы для сброса с коммерческих коптеров.

В том же месяце РИА Новости сообщало, что в зоне проведения СВО ручные гранатометы при помощи специальных переходников приспособили для стрельбы минами калибра 82 миллиметра.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Прибор НПО
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