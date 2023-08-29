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ТАСС

Минобороны РФ сообщило о пресечении разведки беспилотниками США в районе Крыма

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MQ-9 Reaper
MQ-9 Reaper.
Источник изображения: Andrew Lee/ U.S. Air Force via Getty Images

Разведывательные БПЛА изменили направление полета и покинули районы разведки, отметили в ведомстве

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Два истребителя из состава российских дежурных сил ПВО были подняты в воздух для пресечения разведки двумя беспилотниками MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk ВВС США в районе Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны России.

"28 августа над юго-западной частью акватории Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет в направлении государственной границы Российской Федерации беспилотных летательных аппаратов ВВС США MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk, осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова. С целью пресечения возможного нарушения государственной границы Российской Федерации и противодействия ведению БПЛА радиотехнической разведки был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО", - сообщили там.

В ведомстве добавили, что в результате разведывательные беспилотники США изменили направление полета и покинули районы разведки. 

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