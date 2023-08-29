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Соединенные Штаты не исключают в ближайшей перспективе столкновение с Китаем, стремительно усиливающем свои позиции на мировой арене. В преддверии этого США наращивают силы, в том числе и в азиатском регионе.

Вашингтон планирует развернуть вокруг Китая несколько тысяч беспилотных летательных аппаратов, об этом заявила заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс. При этом она прямо заявила, что все предпринимаемые меры направлены для противодействия Китаю. На все про все американское Минобороны отводит от полутора до двух лет. Подчеркивается, что для размещения американских беспилотных систем будет использованы территории стран, расположенных рядом с Китаем.

В течение следующих 18-24 месяцев мы планируем внедрить настраиваемые автономные системы в масштабе нескольких тысяч на нескольких территориях

- заявила Хикс.

Операция по размещению беспилотников будет проводиться в рамках проекта "Репликатор", направленного на противодействие массовому производству беспилотников для китайской армии. При этом в Пентагоне планируют, что американские беспилотники будут превосходить китайские по всем параметрам и их будет "труднее сбить".

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен поставить на вооружение ВВС США от 1 до 2 тысяч беспилотников XQ-58A Valkyrie, которыми будет управлять искусственный интеллект. По имеющимся данным, на все это военные намерены получить до 6 млрд. долларов. Данный дрон планируется использовать вместе с истребителями F-22 и F-35, в том числе и для атак целей на земле и в воздухе. XQ-58A Valkyrie будет выпускаться в двух вариантах, один для защиты истребителей, а второй как дрон-камикадзе.