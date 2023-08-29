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ТАСС

СМИ: Греция может передать Германии танки для дальнейшей отправки на Украину

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

По данным издания Flight, Берлин хочет купить примерно 100 танков Leopard 1A5, которые итальянская армия сняла с вооружения в начале предыдущего десятилетия и которые впоследствии были приобретены ...

АФИНЫ, 28 августа. /ТАСС/. Греция может передать Германии для обмена до 100 танков Leopard 1A5, которые впоследствии отправятся на Украину. Об этом сообщило греческое издание Flight.

По его информации, Германия хочет купить примерно 100 танков Leopard 1A5, которые итальянская армия сняла с вооружения в начале предыдущего десятилетия и которые впоследствии были приобретены швейцарской компанией Ruag. Правительство ФРГ планировало их отремонтировать и отправить Украине, сообщает издание. Однако ситуация зашла в тупик, так как Ruag уже несколько месяцев участвует в судебном разбирательстве со швейцарским правительством из-за Leopard 1A5, поэтому танки по-прежнему находятся в Италии, пишет Flight.

Как утверждает издание, теперь Германия рассматривает альтернативный вариант возможности поставки танков Украине. ФРГ предложила Греции обменять до 100 их Leopard 1A5 в отношении один к одному. Танки, полученные у Греции, Германия планирует передать Украине. В то же время Берлин хочет выкупить у Ruag их Leopard 1A5, отремонтировать и модернизировать их, чтобы потом передать Афинам, утверждает Flight. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Греция
Италия
Украина
Продукция
Leopard-1
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