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СибНИА

В обеспечение первого полета импортозамещенного SJ-100 в СибНИА успешно прошли испытания шасси нового самолета

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Шасси самолета
Шасси самолета.
Источник изображения: СибНИА

В обеспечение первого полета импортозамещенного SJ-100 в СибНИА успешно прошли испытания на работоемкость основная и передняя опоры шасси нового самолета

В научно-исследовательском отделении динамической прочности летательных аппаратов ФАУ «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» (входит в состав ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») прошли испытания на работоемкость основная и передняя опоры шасси импортозамещенного регионального самолета SJ-100.

Динамические испытания элементов основной и передней опоры шасси проводились по Программе сертификационных испытаний с целью определения реальных значений характеристик амортизации опор и подтверждения их соответствия расчетным данным при нормальной температуре 25±10 °C, повышенной температуре +55 °C и пониженной температуре –54 °C.

При испытании на работоемкость основная и передняя опоры шасси штатно поглотили заданные нагрузки, при этом зачетные сбросы выполнены без доводки амортизации. Опытные образцы опор шасси самолета SJ-100 обладают достаточной работоемкостью и соответствует всем требованиям пунктов Сертификационного базиса. По результатам испытаний подготовлено Заключение по безопасности полетов для начала программы летных испытаний.

В настоящее время в СибНИА продолжаются динамические испытания основной и передней опор шасси на многократные сбросы для подтверждения назначенного ресурса и испытания передней опоры на определение параметров колебаний типа «шимми».

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