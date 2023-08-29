Воронежский авиазавод отправил ОДК первый комплект узлов мотогондолы для сборки ПД-8

Воронежский авиазавод ПАО "ВАСО" Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) отправил Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) первый комплект узлов мотогондолы для дальнейшей сборки двигателя ПД-8. Об этом сообщает пресс-служба ОАК.
Отмечается, что для обеспечения серийного производства на предприятии сейчас выстраивается поточная линия сборки агрегатов для ПД-8. Пока она расположится на существующих заводских площадях. Затем же будет развёрнута в проектируемом новом корпусе в индустриальном парке под Воронежем.
Ранее сообщалось, что Воронежская область выделит средства на разработку проектной документации для строительства завода мотогондол для гражданских самолётов в индустриальном парке "Масловский".
Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 разрабатывается Объединённой двигателестроительной корпорацией (ОДК) для региональных самолётов, а также для перспективного самолёта Sukhoi SuperJet New (SSJ-New).