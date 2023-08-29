Войти
mashnews.ru

Воронежский авиазавод отправил ОДК первый комплект узлов мотогондолы для сборки ПД-8

395
0
0
ПАО "ВАСО"
Воронежский авиазавод ПАО "ВАСО" Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
Источник изображения: ОАК

Воронежский авиазавод ПАО "ВАСО" Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) отправил Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) первый комплект узлов мотогондолы для дальнейшей сборки двигателя ПД-8. Об этом сообщает пресс-служба ОАК.

Выполнение этой программы у нас не вызывает сомнений. Технология сборки агрегатов новых мотогондол уже хорошо освоена с учётом опыта изготовления деталей для авиадвигателя ПД-14", — приводятся в сообщении слова начальника центра специализации (ЦС) "Мотогондолы" ВАСО Тимофея Нурдинова.

Отмечается, что для обеспечения серийного производства на предприятии сейчас выстраивается поточная линия сборки агрегатов для ПД-8. Пока она расположится на существующих заводских площадях. Затем же будет развёрнута в проектируемом новом корпусе в индустриальном парке под Воронежем.

"Это будет самое современное производство, которое обеспечит потребности в агрегатах мотогондол для различных типов новых отечественных авиационных двигателей", — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Воронежская область выделит средства на разработку проектной документации для строительства завода мотогондол для гражданских самолётов в индустриальном парке "Масловский".

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 разрабатывается Объединённой двигателестроительной корпорацией (ОДК) для региональных самолётов, а также для перспективного самолёта Sukhoi SuperJet New (SSJ-New).

Права на данный материал принадлежат mashnews.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ВАСО
ОАК
ОДК УК
Похожие новости
20.07.2017
"Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
12.08.2016
Перспективы Воронежского акционерного самолетостроительного общества
31.05.2016
Государство поднимет "Ил" со дна
08.09.2015
Новое "сердце" российской авиации: как супердвигатели преобразят Воздушный флот
28.01.2010
Доклад Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктора Христенко на "Правительственном часе" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
15.06.2009
Обречено ли наше государство... иметь авиапромышленность?
19.02.2009
Президент ОАК Алексей Федоров: "Мы готовы к конкурентной борьбе"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.08 09:15
  • 6
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 29.08 09:10
  • 1
Источник рассказал о преимуществах российского снаряда "Краснополь"
  • 29.08 09:05
  • 54769
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.08 08:54
  • 24
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 29.08 08:48
  • 1
Первый полет импортозамещенного SSJ-NEW состоится в ближайшие несколько недель
  • 29.08 06:28
  • 1
Военный раскрыл подробности о мешающих контрнаступлению ВСУ планирующих бомбах
  • 29.08 05:35
  • 48
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 28.08 19:39
  • 44
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 28.08 18:35
  • 1
Космический эксперт поддержал идею о повторении миссии на южный полюс Луны
  • 28.08 18:33
  • 1
РКЦ «Прогресс» предложил запустить 32 МКА ОВН
  • 28.08 16:12
  • 3
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 28.08 15:09
  • 1
Работа индийской миссии "Чандраян-3" на Луне продолжается по плану
  • 28.08 15:05
  • 0
Стратегическое сотрудничество России и Беларуси: Обеспечение стабильности через военное партнерство
  • 28.08 14:24
  • 2
Рогозин сообщил о массовом применении ВСУ корректируемых авиабомб на Запорожье
  • 28.08 13:20
  • 9
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69