Стратегическое сотрудничество России и Беларуси: Обеспечение стабильности через военное партнерство.

«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», — в условиях развивающейся вокруг Союзного государства России и Беларуси обстановки данная пословица не работает. Особенно это заметно, если вопрос касается обеспечения военной безопасности каждого из субъектов и государственного объединения в целом.

На то, что у Владимира Путина и Александра Лукашенко в оборонной сфере слова не расходятся с делом «Военно-политическое обозрение» указывало уже давно. За очередным подтверждением далеко ходить не нужно. Полгода назад, 27 февраля, на совещании по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения для нужд силовых ведомств президент Беларуси объявил, что Россия продолжит поставки Минску военной техники в интересах белорусской части региональной группировки войск Союзного государства. В частности будут поставлены «вертолёты Ми-35М, бронетранспортёры, а также другие вооружения, ракеты и боеприпасы».

Кроме того, тогда же на совещании глава белорусского государства напомнил, что российская сторона уже поставила Минску оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» с необходимым запасом ракет. «Также передан зенитный ракетный комплекс большой дальности С-400. То, что вы хотели, военные, и получили. Это грозное оружие. В рамках государственной программы вооружения закуплены и поставлены батарея зенитного ракетного комплекса «Тор», противотанковые управляемые ракеты, миномёты, реактивные пехотные огнемёты, более 830 тысяч боеприпасов различного калибра. Почти миллион», – констатировал Александр Лукашенко.

И вот 17 августа четыре ударных вертолёта Ми-35 поступили на вооружение белорусской армии. Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации Леонид Давидович пообещал, что полученные из России вертолёты станут в строй уже через несколько недель. К концу года по плану ожидается поступление ещё четырех машин, затем ещё четырёх – в следующем. Об этом сообщил командир 50-й смешанной авиационной базы Владимир Скоркин в интервью белорусскому телеканалу СТВ. Таким образом, будет «полностью сформирована эскадрилья Ми-35».

Напомним, что многоцелевой ударный вертолёт Ми-35М предназначен для уничтожения танков и другой бронированной и небронированной техники, живой силы противника на поле боя и в тактической глубине, а также для решения других боевых задач как самостоятельно, так и во взаимодействии с наземными войсками. Он обладает высокими боевой живучестью, надежностью и эксплуатационными характеристиками. По боевым свойствам является одним из лучших вертолётов этого класса.

В развитие темы следует отметить, что в экспертной среде циркулирует информация о том, что Беларусь может получить ещё и самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Этот мобильный, многоканальный ЗРПК малой дальности обладает высокой огневой мощью и способен эффективно поражать широкий класс средств воздушного нападения. Комплекс предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных, в том числе подвижных, и административно-промышленных объектов и районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и высокоточного оружия, а также для усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов средств воздушного нападения.

Применительно к Беларуси, военные аналитики рассматривают комплекс в первую очередь как средство для прикрытия дивизионов С-400 и мест хранения ядерного оружия, размещённого на территории Беларуси. Такая логика, главным образом, обусловлена опытом проведением СВО, который убедительно доказывает, что в Республике Беларусь системе ПВО необходимо придавать эшелонированный вид – по дальностям и высотам, как это было изначально, во времена СССР.

К слову, с прибытием в Беларусь ЗРС С-400 и размещением их на наиболее важных направлениях, высвободились ЗРС С-300, которые теперь передислоцированы на другие, ранее не перекрытые направления. Таким образом, можно сказать, уже началось создание эшелонированной белорусской системы ПВО, которая, в свою очередь, является важной составной частью Единой региональной системы ПВО Беларуси и России.

Здесь следует остановиться на одном нюансе. Со стороны кому-то может показаться, что получателем выгоды от военно-технического сотрудничества двух субъектов Союзного государства является только лишь Республика Беларусь. Действительно, легко прийти к неверным умозаключениям, глядя на непрерывный поток современного вооружения и военной техники, идущий с востока на запад – из России в Беларусь. Но при этом нельзя забывать, что усиление Беларуси в военном отношении – это укрепление западной (наиболее проблемной!) границы Союзного государства, а по факту – западной границы России. Недаром в НАТО так переживают по поводу «Сувалкского коридора», который является в прямом смысле узким местом на «восточном фланге» Альянса, где Беларусь играет особую роль в обеспечении экономической и военной безопасности Калининградской области России. Кроме того, Беларусь располагает целым рядом стратегических производств, имеющих важное значение для российского ВПК. Минский завод колесных тягачей по-прежнему поставляет шасси для российских комплексов РВСН. Помимо этого, на прошедшем недавно международном военно-техническом форуме «Армия-2023» белорусский ГВПК продемонстрировал свыше 80 натурных образцов и макетов своей продукции, среди которых средства подвижности и отображения информации, беспилотные летательные аппараты, средства связи и автоматизированного управления, радиолокационные и прицельные комплексы, средства разведки и радиоэлектронной борьбы – то есть всё то, что наиболее актуально при ведении современных боевых действий, а значит, представляет несомненный интерес для российской армии.

Можно ещё долго перечислять и сравнивать преференции, которые получают Беларусь и Россия от развития военно-технического сотрудничества, но уже и так очевидно, что взаимодействие двух стран вышло на качественно новый уровень, особенно после событий 2020-2022 годов, когда окончательно стало ясно, что совместное противодействие внешним угрозам является вопросом выживания обоих государств.

Также нет никаких сомнений и в том, что углубление сотрудничества Беларуси и России в оборонной сфере будет продолжаться, так как позволяет обеспечивать страны самыми современными видами вооружения, включая и тактическое ядерное оружие. Данное обстоятельство должно служить тем отрезвляющим фактором, который способен заставить возможных агрессоров отказаться от провокационных действий, и тем самым повышает гарантии безопасности Союзного государства.

Владимир Вуячич