НАТО советует Украине перезагрузить военную стратегию. Почему в ВСУ не прислушиваются?

Полковник Ходаренок уверен, что ВСУ не поможет перегрузка военной стратегии

Западные СМИ пишут о «перезагрузке» стратегии ВСУ при содействии НАТО после провала контрнаступления. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объясняет, какие советы могли дать главкому ВСУ Валерию Залужному западные специалисты и чем обернется изменение характера боевых действий Украины для России.

На прошлой неделе на польско-украинской границе состоялась встреча между американским генералом Кристофером Каволи, британским адмиралом Энтони Радакиным и главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным.

Как пишет газета The Guardian, «целью пятичасовой встречи было помочь перезагрузить военную стратегию Украины. Главным вопросом обсуждения были действия, которые могли помочь с остановившимся прогрессом контрнаступления Украины». Вполне возможно, что материал в британском издании отнюдь не является сколько-нибудь достоверной утечкой, а представляет собой всего лишь частное мнение сотрудников газеты.

Ведь о чем говорили, причем в деталях, столь высокопоставленные военные, можно только догадываться или же выстраивать более или менее правдоподобные версии.

Ранее газета The New York Times писала, что США могли убедить Украину не распылять силы контрнаступления между южным и восточным фронтом.

В западных СМИ периодически озвучивается следующая версия - Соединенные Штаты и их союзники по НАТО всему обучили Вооруженные силы Украины, снабдили их всеми необходимыми вооружениями и материальными средствами, а украинские генералы в ходе своего «контрнаступа» начали действовать вопреки всем данным ранее рекомендациям и только поэтому терпят сейчас неудачу.

Но это, по всей видимости, не имеет никакого отношения к действительности. Есть все основания полагать, что США и их союзники по НАТО принимали самое деятельное участие в разработке планов наступательных операций на это лето, и именно под эти замыслы со стороны коллективного Запада и выделялись все необходимые ресурсы.

Поскольку противника (то есть ВС РФ) при этом явно недооценили, то виноватыми в итоге оказались украинские генералы, которые в настоящее время из-за опасений прекращения военных поставок опасаются озвучить свое мнение.

Для начала разберемся, надо ли менять Украине какую-либо стратегию в принципе. Напомним, что представляет собой военная стратегия в целом. Как известно, это система научных знаний о характере вооруженной борьбы в современных войнах, о способах и формах ведения войны, а так же область практической деятельности политического руководства и высшего военного командования по подготовке страны и ВС к войне и руководству ими при ведении военных действий с целью разгрома противника.

Так что «перезагружать военную стратегию Украины» в целом, наверное, нет необходимости. Стратегические цели Киева в этом конфликте для военно-политического руководства страны остаются неизменными - выход на границы 1991 года. Поэтому в Киеве можно разве что дискутировать о способах и формах ведения войны, но не более того.

Теперь несколько слов о возможных советниках Валерия Залужного на этой встрече. Кристофер Каволи находится на постах командующего Европейским командованием Вооруженных сил США и Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. В свою очередь, Энтони Радакин - 24-й глава оборонного ведомства Соединенного Королевства, начальник штаба обороны.

Чему, к примеру, мог бы научить главнокомандующего ВСУ моряк Энтони Радакин? В конфликтах высокой интенсивности он ни разу не участвовал, за исключением кратковременной кампании 2003 года в Ираке, сведшейся к трехнедельному тотальному избиению Саддама Хусейна. Вооруженными силами страны при отражении нападения противника Энтони Радакин никогда не руководил.

Не намного лучше боевой опыт и у генерала Кристофера Каволи. Он служил в составе миротворческих сил в Боснии, принимал участие в боевых действиях в Персидском заливе и Афганистане. А Украина - это, как известно, далеко не Афганистан. То есть ни разу американский генерал в ходе всей своей службы не встречался с противником, равным ВС США по боевым и оперативным возможностям. Никогда Кристофер Каволи не руководил в ходе войны и крупным оперативно-стратегическим объединением.

Так что высокопоставленные западные военные в ходе встречи на украино-польской границе могли разве что прибегнуть к каким-либо ненавязчивым рекомендациям для украинского главкома. Но вряд ли их мнения так уж интересны и необходимы Валерию Залужному.

ВСУ сейчас нужны орудия, танки, вооружение инженерных войск (в первую очередь, средства разминирования), боеприпасы, а в перспективе - многофункциональные истребители и ударные вертолеты. Ни один из этих вопросов ни Кристофер Каволи, ни Энтони Радакин не решают, разве что могут наверху «замолвить словечко». Обсуждать с ними планы операций на предстоящую осенне-зимнюю кампанию по этим же причинам не имеет большого смысла.

Так что, скорее всего, на этой встрече генерал Валерий Залужный разве что проинформировал своих западных коллег о том, с какими трудностями встречаются Вооруженные силы Украины при прорыве развитой в инженерном отношении обороны российских войск и что требуется для того, чтобы действия ВСУ стали более результативными.

Вполне возможно, что в предстоящей осенне-зимней кампании ВСУ пересмотрят направление главного и других ударов (надо полагать, с решительным сосредоточением всех усилий на важнейшем направлении), уточнят способы ведения операций, состав группировок войск и их оперативное построение.

Но под все эти замыслы необходимы, без всякого преувеличения, миллионы и миллионы тонн материальных средств - боеприпасов, горючего, продовольствия. Кроме того, ВСУ необходимо восполнить потери в личном составе, вооружении и военной технике, понесенные в ходе контрнаступа этим летом.

Сделать все это без крайне благожелательного отношения президента Соединенных Штатов не представляется возможным. Помощь в решении подобных вопросов ВСУ может оказать разве что самый высокопоставленный генерал вооруженных сил США и главный военный советник президента США, Совета национальной безопасности США и министра обороны - председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США. В настоящее время этот пост занимает Марк Милли, но его в ближайшее время заменит четырехзвездный генерал Чарльз Браун-младший.

Так что состоявшаяся на прошлой неделе на польско-украинской границе встреча между американским генералом Кристофером Каволи, британским адмиралом Энтони Радакиным и главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным, скорее всего, представляет собой не более чем сверку часов. Главные вопросы для Украины будут решаться в другом месте и других инстанциях.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок