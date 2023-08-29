НАТО советует Украине перезагрузить военную стратегию. Почему в ВСУ не прислушиваются?

Полковник Ходаренок уверен, что ВСУ не поможет перегрузка военной стратегии
Западные СМИ пишут о «перезагрузке» стратегии ВСУ при содействии НАТО после провала контрнаступления. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объясняет, какие советы могли дать главкому ВСУ Валерию Залужному западные специалисты и чем обернется изменение характера боевых действий Украины для России.
На прошлой неделе на польско-украинской границе состоялась встреча между американским генералом Кристофером Каволи, британским адмиралом Энтони Радакиным и главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным.
Как пишет газета The Guardian, «целью пятичасовой встречи было помочь перезагрузить военную стратегию Украины. Главным вопросом обсуждения были действия, которые могли помочь с остановившимся прогрессом контрнаступления Украины». Вполне возможно, что материал в британском издании отнюдь не является сколько-нибудь достоверной утечкой, а представляет собой всего лишь частное мнение сотрудников газеты.
Ранее газета The New York Times писала, что США могли убедить Украину не распылять силы контрнаступления между южным и восточным фронтом.
В западных СМИ периодически озвучивается следующая версия - Соединенные Штаты и их союзники по НАТО всему обучили Вооруженные силы Украины, снабдили их всеми необходимыми вооружениями и материальными средствами, а украинские генералы в ходе своего «контрнаступа» начали действовать вопреки всем данным ранее рекомендациям и только поэтому терпят сейчас неудачу.
Но это, по всей видимости, не имеет никакого отношения к действительности. Есть все основания полагать, что США и их союзники по НАТО принимали самое деятельное участие в разработке планов наступательных операций на это лето, и именно под эти замыслы со стороны коллективного Запада и выделялись все необходимые ресурсы.
Для начала разберемся, надо ли менять Украине какую-либо стратегию в принципе. Напомним, что представляет собой военная стратегия в целом. Как известно, это система научных знаний о характере вооруженной борьбы в современных войнах, о способах и формах ведения войны, а так же область практической деятельности политического руководства и высшего военного командования по подготовке страны и ВС к войне и руководству ими при ведении военных действий с целью разгрома противника.
Так что «перезагружать военную стратегию Украины» в целом, наверное, нет необходимости. Стратегические цели Киева в этом конфликте для военно-политического руководства страны остаются неизменными - выход на границы 1991 года. Поэтому в Киеве можно разве что дискутировать о способах и формах ведения войны, но не более того.
Теперь несколько слов о возможных советниках Валерия Залужного на этой встрече. Кристофер Каволи находится на постах командующего Европейским командованием Вооруженных сил США и Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. В свою очередь, Энтони Радакин - 24-й глава оборонного ведомства Соединенного Королевства, начальник штаба обороны.
Чему, к примеру, мог бы научить главнокомандующего ВСУ моряк Энтони Радакин? В конфликтах высокой интенсивности он ни разу не участвовал, за исключением кратковременной кампании 2003 года в Ираке, сведшейся к трехнедельному тотальному избиению Саддама Хусейна. Вооруженными силами страны при отражении нападения противника Энтони Радакин никогда не руководил.
Не намного лучше боевой опыт и у генерала Кристофера Каволи. Он служил в составе миротворческих сил в Боснии, принимал участие в боевых действиях в Персидском заливе и Афганистане. А Украина - это, как известно, далеко не Афганистан. То есть ни разу американский генерал в ходе всей своей службы не встречался с противником, равным ВС США по боевым и оперативным возможностям. Никогда Кристофер Каволи не руководил в ходе войны и крупным оперативно-стратегическим объединением.
ВСУ сейчас нужны орудия, танки, вооружение инженерных войск (в первую очередь, средства разминирования), боеприпасы, а в перспективе - многофункциональные истребители и ударные вертолеты. Ни один из этих вопросов ни Кристофер Каволи, ни Энтони Радакин не решают, разве что могут наверху «замолвить словечко». Обсуждать с ними планы операций на предстоящую осенне-зимнюю кампанию по этим же причинам не имеет большого смысла.
Так что, скорее всего, на этой встрече генерал Валерий Залужный разве что проинформировал своих западных коллег о том, с какими трудностями встречаются Вооруженные силы Украины при прорыве развитой в инженерном отношении обороны российских войск и что требуется для того, чтобы действия ВСУ стали более результативными.
Но под все эти замыслы необходимы, без всякого преувеличения, миллионы и миллионы тонн материальных средств - боеприпасов, горючего, продовольствия. Кроме того, ВСУ необходимо восполнить потери в личном составе, вооружении и военной технике, понесенные в ходе контрнаступа этим летом.
Сделать все это без крайне благожелательного отношения президента Соединенных Штатов не представляется возможным. Помощь в решении подобных вопросов ВСУ может оказать разве что самый высокопоставленный генерал вооруженных сил США и главный военный советник президента США, Совета национальной безопасности США и министра обороны - председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США. В настоящее время этот пост занимает Марк Милли, но его в ближайшее время заменит четырехзвездный генерал Чарльз Браун-младший.
Так что состоявшаяся на прошлой неделе на польско-украинской границе встреча между американским генералом Кристофером Каволи, британским адмиралом Энтони Радакиным и главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным, скорее всего, представляет собой не более чем сверку часов. Главные вопросы для Украины будут решаться в другом месте и других инстанциях.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).
Михаил Ходаренок