Танки для инженеров

Инженерные войска используют широкий спектр тяжелой техники. Некоторые из инженерных машин похожи на своих гражданских собратьев, другие же представляют собой уникальные разработки, созданные специально для задач инженерии. Одним из таких спецсредств являются инженерные машины разграждения (ИМР), в боевых условиях в числе первых идущие вперед, прокладывая дорогу остальной технике.

С конца 1960-х годов было разработано три поколения ИМР, а сегодня на танковой базе Т-72/Т-90 концерном «Уралвагонзавод» создается универсальная бронированная инженерная машина УБИМ, объединяющая функции сразу нескольких видов техники военных инженеров.

Рассказываем об истории и современных образцах инженерных машин разграждения.

Когда нет дорог − только направления

Проложить колонный путь для техники через сплошной лес, бурелом или разрушенную застройку, засыпать рвы и траншеи по ходу движения, сделать крутой склон более пологим, помочь в организации окопов и укрытий – эти и другие задачи сегодня выполняют инженерные машины разграждения, а впервые подобная техника начала применяться в 1930-е годы.

Сначала это были модифицированные гражданские трактора и бульдозеры, а после Великой Отечественной войны создаются специализированные машины – путепрокладчики БАТ, БАТ-М. Проектировались они на высокопроходимой базе и оснащались более совершенным навесным оборудованием и герметичными кабинами на случай радиоактивного заражения местности. Особенно актуальными такие машины стали с распространением ядерного оружия.

Путепрокладчик БАТ-1 на базе армейского тягача АТ-Т

Первая в СССР инженерная машина разграждения ИМР была принята на вооружение в 1969 году. Выпускалась она на базе танка Т-55, на ней устанавливалась бульдозерная часть и телескопический кран с захватом-манипулятором. ИМР первого поколения могла прокладывать путь в сплошном лесном завале со скоростью 200-300 м/ч и поднимать краном грузы до 2 тонн. Экипаж машины был защищен от радиации в герметичной кабине.

ИМР-2: в бой с невидимым врагом

С появлением нового поколения танков – Т-64, Т-72 – возникла потребность и в более современной инженерной технике. Разработка различных элементов ИМР-2 велась в омском КБ транспортного машиностроения, в СКБ-200 Челябинского тракторного завода и на Новокраматорском машиностроительном заводе.

Фото: Минобороны РФ

К уже отработанному на первом поколении бульдозерному оборудованию и манипулятору добавились устройства для создания проходов в минных полях – колейный минный трал и пусковая установка разминирования. Еще одна новая система при обнаружении приборами радиации автоматически переводила ИМР-2 в режим защиты. Практически все функции машина могла выполнять в условиях полной герметизации. Также впервые в ИМР появился 7,62-мм танковый пулемет ПКТ. Машина была принята на вооружение в 1980 году. Серийный выпуск был организован в Нижнем Тагиле и Краматорске.

Одна из самых впечатляющих страниц в истории советских ИРМ – это участие в ликвидации Чернобыльской аварии. Благодаря своей защите от радиации и мощному оборудованию эти машины оказались самыми пригодными для работы в непосредственной близости от поврежденного ядерного реактора.

ИМР и ИМР-2 разгребали завалы, выполняли замеры, собирали обломки стержней, возводили саркофаг. Для работ на ЧАЭС машины модифицировались – убиралось лишнее оборудование, добавлялись листы свинца для усиления защиты от радиации. Но все равно экипаж подвергался опасности, и в итоге на основе ИМР-2 был создан роботизированный комплекс, управлявшийся дистанционно. Все инженерные машины, работавшие в Припяти, навсегда остались на местном кладбище техники.

ИМР-3М и УБИМ: инженерные терминаторы

С 1999 года в войска РФ поступает новый инженерный танк ИМР-3, созданный на базе Т-90. Работы были начаты еще в конце 1980-х на Новокраматорском машиностроительном заводе, но с распадом СССР они прекратились, а часть производства машин ИМР осталась на Украине. Возобновлены работы были уже на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле. Позже на базе ИМР-3 была разработана модифицированная версия ИМР-3М.

Задачи у машины остались прежними, но по сравнению с предыдущей моделью появился ряд нововведений. Так, ножевой колейный минный трал КМТ-Р3 оснащался электромагнитной приставкой. Устройство формирует электромагнитное поле, подобное полю танка, на которое при приближении реагируют магнитные взрыватели мин, взрывая их на безопасном расстоянии. Противоминная защита экипажа машины была улучшена за счет перекомпоновки сидений и увеличения толщины днища.

ИМР-3М. Фото: Минобороны РФ

ИМР-3М также может работать в условиях радиации, но по сравнению с предыдущим поколением кратность ослабления гамма-излучения увеличена с 80 до 120 крат. В системе жизнеобеспечения экипажа ИМР-3М есть все необходимое, чтобы выполнять боевые задачи без выхода из машины в течение трех суток.

На месте оператора смонтирована зенитно-пулеметная установка НСВТ-12,7, которая может вести прицельную стрельбу по наземным целям на расстоянии до 2000 м и по воздушным – до 1500 м, а также применяться для уничтожения мин, лежащих на грунте, на дальности до 60 м.

ИМР-3М – универсальный инструмент для эффективного решения любых инженерных и дорожных задач в интересах армии, который может применяться и в мирное время, например в условиях чрезвычайных ситуаций, для ликвидации природных и техногенных катастроф.

УБИМ. Фото: Минобороны РФ

Одна из новейших разработок УВЗ в этом направлении − универсальная бронированная инженерная машина УБИМ. Она способна решать задачи сразу трех инженерных агрегатов − бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ), инженерной машины разграждения (ИМР) и бронированной машины разминирования (БМР). Этот инженерный терминатор может работать под плотным вражеским огнем и прокладывать дорогу войскам даже по зараженной территории. Натурный образец УБИМ впервые был показан на стенде уральцев в ходе военно-технического форума «Армия-2023».