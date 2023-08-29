Николай Волобуев рассказал о подготовке специалистов по программе «Передовые инженерные школы»

В Новосибирске прошел X Международный форум технологического развития «Технопром-2023». В его рамках заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Николай Волобуев выступил на панельной дискуссии «Облик инженера нового типа: компетенционный портрет выпускника Передовой инженерной школы, отвечающий запросам реального сектора экономики» и рассказал о работе, которую ведет Ростех по подготовке высококвалифицированных инженерных кадров в рамках программы «Передовые инженерные школы» (ПИШ).

По словам Николая Волобуева, Госкорпорация заинтересована в формировании сильных команд комплексных инженеров нового поколения, способных решать междисциплинарные задачи. В рамках ПИШ такие специалисты, в том числе при непосредственном участии индустриальных партнеров: Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной двигателестроительной корпорации, «Концерна Радиоэлектронные технологии», КАМАЗа, совместного предприятия Госкорпорации и АФК «Система» – АО «Элемент», – работают над проведением прорывных и актуальных для Ростеха исследований и разработок на базе высокотехнологичных лабораторий и образовательных пространств в девяти вузах-партнерах. К их числу относятся Московский авиационный институт, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Самарский университет, Уфимский университет науки и технологий, Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Южный федеральный университет и Набережночелнинский институт Казанского (Приволжского) федерального университета.

Госкорпорация, рассказал Николай Волобуев, выстроила комплексную траекторию подготовки кадров начиная со школы, где формируются инженерные классы. Ключевой ступенью при этом являются вузы, на базе которых Ростех реализует такие образовательно-профессиональные треки, как «Крылья Ростеха», «Код Ростеха» и «Биотехмед Ростеха». По итогам отбора лучшие студенты и выпускники получают возможность пройти обучение и повысить квалификацию в Передовых инженерных школах. В процессе обучения в ПИШ инженеры, специалисты в конкретных областях и направлениях знаний, работают в проектных командах в привязке к НИОКР по основным направлениям деятельности ПИШ, что позволяет им обмениваться навыками, опытом и усиливать компетенции друг друга. Это инженеры с более высоким уровнем знаний, умеющие работать на современном высокотехнологичном оборудовании, в том числе лабораторном, проектировать жизненный цикл изделия под заданную стоимость.

Обучение в ПИШ ведется по таким направлениям, как новые материалы и конструкции, интеллектуальные и беспилотные системы, оптические системы и технологии, альтернативные источники энергии, двигателе- и судостроение, электронная компонентная база и т.д. Практико-ориентированное обучение не исключает при этом серьезную фундаментальную подготовку. В то же время преподавание базовых инженерных дисциплин в ПИШ должно коррелировать с ключевыми задачами и направлениями деятельности Школы.

Новые образовательные программы, в том числе прикладные программы дополнительного профессионального образования, разработанные при поддержке Корпорации и ее организаций для студентов, преподавателей вузов, а также инженеров организаций Корпорации, учитывают модульный формат учебного плана и включают производственные формы обучения и стажировки, для студентов формируются индивидуальные образовательные траектории. Как отметил Николай Волобуев, в Передовых инженерных школах, индустриальными партнерами которых выступают организации Ростеха, обучаются 412 человек, здесь создано 13 лабораторий, опытных производств и виртуальных фабрик. В 2022 году организации, входящие в контур Госкорпорации, направили на НИОКР и программы дополнительного профессионального образования 373,1 млн рублей. Ростех также организует стажировки для преподавателей и сотрудников ПИШ на базе предприятий Корпорации.

Николай Волобуев подчеркнул, что результаты деятельности ПИШ напрямую влияют на укрепление технологического суверенитета России и создание опережающего научно-технического задела. На основе разработок ПИШ ведется постановка ОКР на предприятиях-партнерах. Например, ПИШ Уфимского университета науки и технологий разработаны и поставлены опытные образцы стартер-генераторов для двигателей ПД-35, АПД-80, АПД-200, а также электродвигатель и генератор для гибкой системы управления.

На базе Южного федерального университета в партнерстве с организациями Корпорации проводится научно-исследовательская работа в рамках ПИШ по автономным разведывательно-ударным роботизированным технологическим комплексам (РТК) с элементами искусственного интеллекта, в результате которого реализован учебно-имитационный демонстратор моделирующего комплекса РТК, а также системы управления для перегрузочных машин и системы управления группами РТК для сейсморазведки и др.

Команды ПИШ российских вузов, в которых участвуют организации Корпорации, разрабатывают, в частности, экспериментальную технологию создания цифрового двойника двигателя в рамках системного цифрового инжиниринга; работают над улучшением расчетных характеристик композиционных конструкций, что сокращает вес конструкции на 10-15%, а сроки сертификации – на 30%; формируют условия для создания киберфизических производственных систем аэрокосмической техники нового поколения в рамках концепции «цифрового завода», что обеспечивает сокращение сроков проектирования и производства глобально конкурентной продукции. Дополнительно рассматривается вопрос об участии организаций Ростех в ПИШ по линии развития таких перспективных технологий и материалов, как композиционные материалы и аддитивные технологии, что в полной мере отвечает стратегическим задачам Корпорации.

Николай Волобуев также отметил, что в текущем году планируется создание ПИШ на базе МГТУ «Станкин» «Технологическая база машиностроения» с участием холдинга «Швабе», Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» и Объединенной авиастроительной корпорации. Участники намерены проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в целях разработки станочного оборудования и локализации производства станков на территории Российской Федерации.

Кроме того, прорабатывается возможность создания ПИШ «Персональные медицинские помощники» на базе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова. Проект направлен на создание высокотехнологичных устройств и технологий для динамичного наблюдения за состоянием здоровья граждан с использованием централизованной платформы диагностических сервисов, интеграцию этой платформы с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения.