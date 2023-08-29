«Незаконное вооружённое формирование»: Депутат Госдумы генерал Соболев высказался о будущем ЧВК «Вагнер»

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ЧВК "Вагнер" является незаконным вооруженным формированием, в России не должно существовать таких организаций. О будущем "Оркестра" высказался депутат Госдумы от КПРФ, генерал Виктор Соболев.

По мнению генерала, группа "Вагнера" после гибели Пригожина перестанет существовать в нынешнем виде. По его словам, "Оркестр" является незаконным вооруженным формированием, поскольку не контролируется государством. Поэтому ЧВК необходимо расформировать, часть бойцов передать в ведение Минобороны, а часть отправить ндомой. Причем подписать контракт с Минобороны смогут только те, кто не участвовал в мятеже. По-видимому, остальных генерал намерен отправить на гражданку.

Группа "Вагнера" перестанет существовать. Бойцы смогут уйти на гражданку или подписать контракт с МО. Это незаконное вооруженное формирование. Не должно быть в государстве каких-то вооруженных людей, которые государству не подчинены. В итоге это привело к мятежу. Мы были на грани гражданской войны

- заявил Соболев.

Стоит отметить, что Соболев выступает категорически против самого существования ЧВК "Вагнер". Весной этого года у него уже был конфликт с куратором группы Евгением Пригожиным после того, как генерал назвал "Оркестр" "незаконным военным формированием" и пригрозил уголовной ответственностью мобилизованным, желающим перейти к "музыкантам".

ЧВК - незаконное вооружённое формирование. Непонятно, где оно зарегистрировано и какие задачи выполняет

- заявил он.

В ответ Пригожин назвал Соболева "болтуном безмозглым" и предложил ему отправиться на фронт, где своим личным примером показать, как нужно воевать. Стоит отметить, что ранее Соболев выступал за полный запрет военнослужащим в зоне СВО носить бороды.