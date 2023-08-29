Балтфлот проводит учения с береговыми ракетными комплексами "Бал" по нанесению ударов

В маневрах задействовали порядка 20 единиц автомобильной и специальной техники берегового ракетного соединения, дислоцированного в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 28 августа. /ТАСС/ Балтийский флот проводит тактические учения с расчетами противокорабельных комплексов "Бал" по отработке нанесения ударов по надводным целям на Балтике, сообщила пресс-служба флота.

"В рамках планового мероприятия боевой подготовки сил Балтийского флота расчеты берегового ракетного комплекса "Бал" приступили к отработке задач по предназначению - нанесению ударов по надводным целям с выполнением электронных ракетных пусков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отработке задач учений задействовано порядка 20 единиц автомобильной и специальной техники берегового ракетного соединения, дислоцированного в Калининградской области.

В рамках учений подразделения ракетчиков совершили марш из мест постоянной дислокации в назначенные районы, где отрабатывают нормативы приведения в готовность пусковых установок и организацию маскировки машин.

"В ходе практических действий на местности мобильные пусковые установки по учебным задачам разворачиваются на побережье для "нанесения" удара по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных пусков ракет. Для имитации отряда условного противника задействованы боевые корабли Балтийского флота, выполняющие учебные задачи в морских полигонах флота", - отметили в пресс-службе.

Ракетный комплекс "Бал" предназначен для сил береговой обороны с целью защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья. Особенностью берегового ракетного комплекса "Бал" является его высокая мобильность, быстрая смена позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки. Комплекс "Бал" способен поражать цели на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.