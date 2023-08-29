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РИА Новости

Зеленский раскрыл суть гарантий безопасности для Украины от США

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

Зеленский: США предоставят Украине гарантии безопасности по "израильской модели"

МОСКВА, 28 августа/ Радио Sputnik. Вашингтон предоставит Киеву гарантии безопасности по "израильской модели", рассказал Владимир Зеленский в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

"С Соединенными Штатами у нас наверняка будет именно такая модель. Израильская, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы и тому подобное", – утверждает он.

Глава киевского режима подчеркнул, что такая модель будет действовать вне зависимости от того, победит ли нынешний глава Белого дома Джо Байден на предстоящих президентских выборах, поскольку решение по этим вопросам выносит конгресс.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. В начале апреля действующий глава Белого дома Джо Байден официально заявил, что будет баллотироваться на второй срок и запустил сайт избирательной кампании. Его основным конкурентом в президентской гонке неофициально считается экс-президент США Дональд Трамп.

Радио Sputnik сообщало, сколько стран поддержали гарантии безопасности для Украины.

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Страны
Израиль
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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