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ТАСС

Противолодочные корабли Балтфлота на учениях поразили морскую цель на расстоянии 10 км

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Малый противолодочный корабль Алексин Балтийского флота ВМФ России
Малый противолодочный корабль Алексин Балтийского флота ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Голенков

Практические стрельбы выполнялись из 76,2- и 30-миллиметровых артиллерийских установок как одиночным кораблем, так и двумя малыми противолодочными кораблями одновременно

КАЛИНИНГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Корабельная противолодочная ударная группа в составе малых противолодочных кораблей (МПК) "Алексин" и "Кабардино-Балкария" Балтийского флота на учениях отработала практические задачи по противодействию средствам воздушного нападения "противника" и нанесению артиллерийских ударов по кораблям "неприятеля". Морская цель была уничтожена на расстоянии почти 10 км, сообщила пресс-служба флота.

"В рамках морских учений "Алексин" и "Кабардино-Балкария" выполнили практические стрельбы из корабельных артиллерийских комплексов по морскому щиту, имитирующему боевой корабль условного противника, находящемуся на удалении около 10 км", - говорится в сообщении.

Практические стрельбы выполнялись из 76,2- и 30-миллиметровых артиллерийских установок как одиночным кораблем, так и двумя МПК одновременно. Цель была уничтожена, отметили в пресс-службе.

"Корабельной артиллерией были поражены и воздушные мишени. В качестве самолета условного противника был задействован бомбардировщик Су-24 морской авиации флота. После отработки задач по обнаружению и слежению за воздушной целью экипажи кораблей выполнили практические стрельбы по специальному воздушному зонду", - сказали в пресс-службе.

После отработки огневых задач моряки малых противолодочных кораблей провели корабельные учения по борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне, отработали каналы связи между кораблями, элементы совместного плавания.

"Алексин" и "Кабардино-Балкария" - малые противолодочные корабли проекта 1331М, предназначены для поиска и уничтожения быстроходных подводных лодок противника, охраны водных районов (в прибрежной и ближней морской зоне), охранения боевых кораблей и конвоев от них, а также несения дозорной службы. 

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Су-24
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