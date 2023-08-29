Володин призвал ввести отдельной строкой бюджета поддержку Центра подготовки космонавтов

Развитие страны, ее экономики неразрывно связано с освоением космического пространства, отметил председатель Госдумы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Финансирование Центра подготовки космонавтов необходимо предусмотреть отдельной строкой при обсуждении бюджета на 2024 год и последующие годы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выездного совещания Совета Госдумы в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

"В Роскосмосе особую роль играет Центр подготовки космонавтов. Цена риска здесь особая: если не будет отработки навыков нахождения в космосе, то может произойти ошибка, этого допускать нельзя. Думаю, что все поддержат: при обсуждении бюджета на 2024 год и последующие годы нам обязательно нужно отдельной строчкой определить поддержку Центра подготовки космонавтов", - сказал Володин, чьи слова приводятся на сайте палаты парламента.

Отмечается, что в совещании приняли участие руководители фракций и председатели комитетов Госдумы, а также гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов. Участники совещания осмотрели тренажеры центра, на которых готовили советских, российских, а также некоторых иностранных космонавтов к полетам в космос.

"Развитие страны, ее экономики неразрывно связано с освоением космического пространства. Поэтому нам нужно создавать условия для космической отрасли. От этого многое зависит", - сказал Володин. "Для России это одно из преимуществ, и крайне важно, чтобы мы его нарастили", - отметил председатель Госдумы, добавив, что необходимо и принятие специальных законов, и выделение дополнительных бюджетных средств.