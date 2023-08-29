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Военное обозрение

Способен вести минную войну: Япония намерена строить новый тип фрегата

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Японии объявило о заключении контракта на проектирование и строительство нового фрегата типа Shingata FFM. Заниматься этими работами будут Mitsubishi Heavy Industries в качестве головной организации и Japan Marine United в роли субподрядчика.

FFM – это местное обозначение многофункционального фрегата, отличающегося от классического эсминца не только меньшими габаритами, но и новыми возможностями. В частности, FFM способны устанавливать и обезвреживать мины, что не входит в перечень задач японских эсминцев. Корпус FFM проектируется таким образом, чтобы сделать корабли очень скрытными. Они могут работать с меньшим количеством членов экипажа, чем существующие эсминцы.

В настоящее время строятся FFM класса Mogami, которые способны устанавливать мины с кормы, а также могут управлять беспилотными аппаратами, как надводными, так и подводными, которые используются для траления. У Mogami имеется гидролокатор в носовой части корабля для поиска донных мин. Для ведения противолодочной войны корабли оснащены гидролокатором переменной глубины и буксируемой ГАС на корме. Однако в настоящее время Mogami не оснащены ВПУ и не могут применять на больших дальностях ЗУР и ракеты ПЛО (но в будущем планируется установка ВПУ).

На данный момент 4 корабля класса Mogami введены в эксплуатацию, и еще 8 находятся в стадии строительства или проходят ходовые испытания.

Согласно документу, опубликованному МО, Shingata FFM будет оснащен многочисленным дополнительным оборудованием. Во-первых, в передней части корабля будет установлена ВПУ для применения ЗУР ESSM от Raytheon или A-SAM, либо для отстрела ракет ПЛО. Он также будет оснащен системой для наведения ракет класса «корабль-воздух».

Источник изображения: topwar.ru

Таким образом, Shingata FFM смогут противостоять ракетам и подводным лодкам противника на больших расстояниях, чем находящиеся на вооружении Mogami. Новые фрегаты будут обладать теми же боевыми возможностями, что и существующие эсминцы, не имеющие AEGIS

- отмечается в издании Naval News.

В дополнение к вертолету SH-60, на взлетной палубе на корме также будет базироваться разведывательный беспилотник (идут испытания БПЛА ScanEagle 2 и V-BAT 128). Серьезно возрастут возможности ПЛО за счет установки многофункционального гидролокатора (на том месте, где сейчас у Mogami расположен гидролокатор обнаружения мин).

Претерпевают некоторые изменения конструкция мостика и мачты радара. Во-первых, добавлен проход по всему мостику, что может оказаться полезным для вахтенных во время маневров в порту. Во-вторых, радиолокационная мачта оснащена большим количеством решеток (три по сравнению с двумя в текущей конструкции FFM), а их угол имеет наклон в 45 градусов.

Новое оборудование привело к увеличению размеров корабля. В то время как Mogami имеет стандартное водоизмещение 3900 тонн, длину 133 метра и ширину 16,3 метра, Shingata FFM - соответственно 4880 тонн, 142 и 17 метров.

Всего Япония намерена построить 10 кораблей нового класса, а их общая стоимость будет раскрыта в бюджете на 2024 финансовый год, который будет опубликован в ближайшее время.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
SH-60
Компании
MHI
Raytheon
Проекты
БПЛА
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