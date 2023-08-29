Войти
ЦАМТО

Нигерия возобновила переговоры с Россией по закупке танков Т-90С

361
0
0
Т-90С
Т-90С.
Источник изображения: Vinod DX9

ЦАМТО, 28 августа. Нигерия возобновила переговоры с Россией по приобретению партии ОБТ Т-90С в рамках создания универсальных и боеспособных вооруженных сил на фоне нестабильной ситуации в Сахельском регионе.

Этой информацией с изданием Military.Africa поделился высокопоставленный военный чиновник во время недавнего Международного военно-технического форума "Армия-2023".

Как сообщает издание, потенциальное приобретение ОБТ Т-90С знаменует собой продолжение традиции Нигерии использовать танки советского/российского производства. В настоящее время танковый парк страны насчитывает 319 машин, в том числе 100 ОБТ T-55, 10 ОБТ T-72АВ, 31 ОБТ T-72M1, 172 британских Vickers Mk.3 и 30 китайских VT4. При этом Т-72 были получены в 2014-2015 гг. из Чехии и Украины.

Директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев в рамках форума "Россия-Африка" в июле этого года также сообщил "РИА Новости", что Нигерия заявила о заинтересованности в приобретении российских истребителей, в том числе Checkmate,

По его словам, говорить о контрактах рано. Вместе с тем, партнеры активно присматриваются к российским образцам авиационной техники.

Ранее Д.Шугаев сообщил, что Россия частично выполнила контракт на поставку в Нигерию боевых вертолетов Ми-35. "Контракт на поставку в Нигерию 12 вертолетов Ми-35 частично исполнен. Партнеры заинтересованы в его завершении, продолжаем работу в данном направлении", – сказал Д.Шугаев, не уточнив точное количество поставленных вертолетов.

Со стороны ЦАМТО напомним ситуацию с отказом от закупки ОБТ Т-90 в 2021 году.

В опубликованном Минобороны Нигерии отчете с подробной информацией о вооружении, заказанном для СВ, ВМС и Управления военной разведки, было сообщено об отказе от закупки в России 10 основных боевых танков Т-90.

В документе, опубликованном 25 апреля 2021 года нигерийским новостным агентством PUNCH, сообщалось, что сделка изначально включала в себя также несколько других видов вооружения и боеприпасов на сумму 99,5 млн. долл. (37,9 млрд. найра).

Из 1 млрд. долл., утвержденных в 2019 году президентом Мухаммедом Бухари на закупку ВиВТ за счет доходов от продажи нефти, первоначально было выделено 43,68 млн. долл. на закупку 10 танков Т-90 и 20,79 млн. долл. – на 10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-4.

Министерство обороны Нигерии 5 февраля 2020 года отказалось от контракта стоимостью 43,68 млн. долл. по приобретению танков Т-90 в пользу закупки на ту же сумму 60 бронеавтомобилей класса MRAP "Легион" (Legion) и 24 бронетранспортеров 4х4 "Фантом-2" (Phantom II) компании Isotrex (производство находится в свободной экономической зоне "Айман", Объединенные Арабские Эмираты), оснащенных 12,7-мм станковым крупнокалиберным пулеметом ДШК в бронированной турели и КВ-радиостанцией Codan.

В документе, озаглавленном "Письмо о присуждении контракта на закупку критически важного оборудования для нигерийской армии, флота и разведывательного управления", говорилось, что 60 бронемашин "Легион" были приобретены по стоимости 475,587 тыс. долл. за единицу, БТР "Фантом-2" – 385,209 тыс. долл. за единицу, 12,7-мм пулеметы ДШК – 18750 долл. за единицу, радиостанции Codan – 6920 долл. за единицу и бронированные турели – 29631 долл. за единицу. Общая сумма контракта с учетом предпродажной инспекции, поставки запасных частей, обучения и технического обслуживания составила все те же 43,68 млн. долл.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нигерия
ОАЭ
Россия
Украина
Чехия
Продукция
Checkmate
F-4
Ми-35
Т-55
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
Похожие новости
05.06.2023
Что стоит за договоренностями Армении и Азербайджана
27.01.2023
Алжир стремительно вооружается
17.12.2021
Выбор РИА Новости: главные события 2021 года в военной сфере
04.03.2020
Баку формирует группу поддержки камикадзе
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
03.06.2015
Проекция силы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.08 09:15
  • 6
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 29.08 09:10
  • 1
Источник рассказал о преимуществах российского снаряда "Краснополь"
  • 29.08 09:05
  • 54769
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.08 08:54
  • 24
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 29.08 08:48
  • 1
Первый полет импортозамещенного SSJ-NEW состоится в ближайшие несколько недель
  • 29.08 06:28
  • 1
Военный раскрыл подробности о мешающих контрнаступлению ВСУ планирующих бомбах
  • 29.08 05:35
  • 48
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 28.08 19:39
  • 44
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 28.08 18:35
  • 1
Космический эксперт поддержал идею о повторении миссии на южный полюс Луны
  • 28.08 18:33
  • 1
РКЦ «Прогресс» предложил запустить 32 МКА ОВН
  • 28.08 16:12
  • 3
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 28.08 15:09
  • 1
Работа индийской миссии "Чандраян-3" на Луне продолжается по плану
  • 28.08 15:05
  • 0
Стратегическое сотрудничество России и Беларуси: Обеспечение стабильности через военное партнерство
  • 28.08 14:24
  • 2
Рогозин сообщил о массовом применении ВСУ корректируемых авиабомб на Запорожье
  • 28.08 13:20
  • 9
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69