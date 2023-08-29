Иран разработал новую беспилотную версию истребителя-невидимки Qaher-313

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Тегеран, достигнув внушительного прогресса в области ракет и БПЛА, собирается представить свои достижения в сфере крупногабаритных летательных аппаратов.

Оборонная промышленность Ирана намерена продемонстрировать значительный скачок, показав в скором времени свой новый продукт – беспилотную версию истребителя-«невидимки» Qaher-313

- отметили в местной ОАК.

Как утверждается, данный БПЛА находится на завершающей стадии разработки и будет представлен в ближайшие месяцы.

Ранее иранская оборонка занималась ремонтом и модернизацией имевшихся у страны истребителей западного и советского производства. Нарастив свои компетенции в авиа- и двигателестроении, теперь она намерена перейти к производству боевых самолетов, как пилотируемых, так и безэкипажных.

Первым продуктом в этом плане стал истребитель Qaher-313. Информация о его разработке была обнародована в 2013 году. В 2017 году планировалось начать летные испытания, но больше сообщений на эту тему не публиковалось. В феврале 2023 года в местной ОАК заявили о технологической зрелости проекта, намерении переработать самолет в беспилотник и приступить к его поставкам к середине 2024 года.

Как утверждается иранской стороной, Qaher-313 имеет очень низкую радиолокационную заметность и способен выполнять полеты на малой высоте. Он может нести либо две бомбы весом в тонну, либо управляемые ракеты, например, 6 PL-12. Как предполагают западные обозреватели, в качестве силовой установки могут использоваться усовершенствованные варианты турбореактивного двигателя General Electric J85.