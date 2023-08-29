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Военное обозрение

Американская армия модернизировала мобильный миномёт M1251 на шасси БТР Stryker

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Источник изображения: topwar.ru

Стремясь усилить артиллерийские возможности своих сухопутных войск, армия США представила мобильный миномёт M1252A1, размещенный на шасси БТР Stryker.

M1252A1 – это модернизированная версия M1251, имеющая конструкцию с двойным V-образным корпусом для повышения живучести при воздействии мин. Машина оснащена 120-мм миномётной системой, обеспечивающей повышенную огневую мощь и дальность стрельбы по сравнению со своим предшественником.

Как отмечается на сайте армии США, оригинальный двигатель Caterpillar C7 на 350 л.с. был заменен на C9 на 450 л.с. с улучшенным регулированием температуры силовой установки и дополнительным кондиционированием окружающей среды. Генератор переменного тока также был модернизирован с 570 до 910 ампер, что позволяет питать более энергоемкое оборудование и обеспечивает увеличение мощности на 20%.

Грузоподъемность машины возросла с 25 до 28,6 тонн, а трансмиссия была оптимизирована в соответствии с повышением механической мощности. Новые сетевые возможности позволяют беспрепятственно обмениваться данными в рамках общей системы управления боем. При этом скорость трафика достигает гигабайта.

В отличие от M1256A1, M1252A1 больше ориентирован на обеспечение артиллерийской поддержки.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Stryker
Компании
Caterpillar
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