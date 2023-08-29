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Известия.ru

Военный эксперт рассказал о мешающих ВСУ российских планирующих бомбах

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Источник изображения: Фото: airwar

Военный эксперт Дандыкин: российские планирующие бомбы очень эффективны

Российские планирующие бомбы, которые, как считают американские журналисты, мешают успешному проведению контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ), очень эффективны. Об этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в понедельник, 28 августа.

«Планирующие бомбы — это доработка обычных бомб. Они с управлением и крылышками. Это позволяет спасать наши самолеты. Потому что система ПВО противника подавлена еще не до конца», — сказал специалист в беседе с Lenta.Ru.

Он уточнил, что планирующая бомба может планировать путь на несколько десятков километров, она сбрасывается на определенную цель по определенным координатам, не заходя в зону поражения ПВО.

«Запас взрывчатки таков, что это несет огромные разрушения и опорным пунктам противника, и уничтожению техники, боеприпасов и так далее», — рассказал эксперт.

Дандыкин добавил, что планирующие бомбы — это советские 500-килограммовые авиационные бомбы ФАБ-500.

«Говорят, что также используются ФАБ-1500 — это бомба весом полторы тонны. В перспективе есть и более мощные боеприпасы, но я слышал только о том, что применяются именно эти. Это достаточно недорогой вид модернизации этих бомб, но очень эффективный по своему действию», — заключил он.

Накануне американское издание Forbes сообщило, что российские планирующие бомбы препятствуют контрнаступлению ВСУ. В статье отмечается, что ВСУ за все время наступательных действий продвинулись менее чем на 10 миль.

26 августа посол Украины в Германии Алексей Макеев высказал мнение, что в сложностях контрнаступления украинских войск виновата нерешительная поддержка Западом Киева в военной сфере, пишет ИА «Регнум».

До этого, 24 августа, американский политик Аджаму Барака отметил, что Пентагон и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США знали, что украинское контрнаступление обречено на провал.

23 августа советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан также признал медленные темпы контрнаступления ВСУ и успехи российских сил на северо-востоке страны. По его словам, подобное положение «рискует перегрузить американскую и международную поддержку, необходимую для оказания экономической и военной помощи Киеву».


В июле президент РФ Владимир Путин указал на отсутствие результатов украинского контрнаступления. По словам главы государства, ВСУ не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вложены в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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