Власти Финляндии оценивают возможность организации производства бронетехники на Украине

ЦАМТО, 28 августа. Власти Финляндии приступили к изучению возможности производства финской бронетехники на территории Украины в ответ на запрос В.Зеленского, сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

На практике это предложение может означать организацию лицензионного производства бронемашин финской компании Patria. Ранее Patria заключила подобное соглашение с властями Польши.

Как заявила 24 августа министр иностранных дел Элина Валтонен (Национальная коалиционная партия), Финляндия изучит все возможности для поддержки Украины. При этом она акцентировала внимание на важности развития оборонно-промышленного сотрудничества в Европе.

По словам министра, "если смотреть на долгосрочную перспективу, в Европе заинтересованы в развитии оборонной промышленности, и мы в Финляндии обладаем огромным опытом в этой области".

Ранее, в этом месяце, начать производство шведских бронетранспортеров (БТР) в Украине согласилась Швеция.

После начала спецоперации на Украине Киев обратился к различным странам с просьбой о предоставлении широкого спектра военной помощи. Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен (Национальная коалиционная партия) отметил, что Украина, в частности, проявила интерес к продукции финских оружейных компаний. По его оценке "возможности для сотрудничества, безусловно, имеются, есть и четкое желание сделать это".

Для Patria соглашение с Киевом о лицензионном производстве является трудным решением, поскольку Украина находится в состоянии конфликта. Считается, что самым быстрым для Украины способом получить бронетехнику Patria является ее поставки из состава вооруженных сил ранее закупивших стран, которые затем вновь разместят заказы у Patria.

На фоне рассуждений о поставках бронетехники на Украину, финское правительство также рассматривает возможность предоставления Patria экспортных лицензий на продажу ВиВТ в ОАЭ.

Patria давно стремится продлить лицензию на экспорт оружия в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которая была приостановлена пять лет назад. Ранее компания поставляла в эту страну бронетехнику.

По данным источников Yle, лицензия будет распространяться на запасные части и техническое обслуживание поставленной техники.

После того как ВС ОАЭ приняли участие в конфликте в Йемене, который многие в международном сообществе считают крупным гуманитарным кризисом, правительство Юхи Сипиля, возглавляемое партией "Финляндский центр", приостановило выдачу новых лицензий на экспорт оружия в ОАЭ в конце 2018 года. Приостановка также действовала, по крайней мере, в отношении новых лицензий Patria, во время правления Санны Марин (Социал-демократическая партия). Однако Финляндия все же предоставила лицензии на экспорт ряда других вооружений в ОАЭ в 2020 году.

Правительство нынешнего премьер-министра Петтери Орпо (Национальная коалиционная партия) намерено твердо поддержать амбиции оборонного сектора Финляндии.