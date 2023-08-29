Греции предложили швейцарские танки взамен передаваемых ВСУ Leopard 1A5

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В распоряжении швейцарской компании RUAG находятся ранее выкупленные ей у Италии танки Leopard 1A5 (96 единиц). Германия желает их приобрести, чтобы затем передать ВСУ, однако Берн блокирует сделку, ссылаясь на нейтралитет страны. В этой связи в ФРГ придумали обходный маневр.

Как сообщается в греческом издании Flight, Афинам предложили передать Берлину свои Leopard 1A5 GR (с последующей их поставкой ВСУ), а взамен получить танки, принадлежащие компании RUAG. Утверждается, что данная схема обсуждалась 21 августа 2023 года в ходе визита Владимира Зеленского в Грецию.

Ранее Афины, оказывая помощь ВСУ, уклонялись от предоставления киевскому режиму танков, ссылаясь на необходимость защиты собственной страны (подразумевая под этим турецкую угрозу). Однако ввиду поступившего предложения данная аргументация становится беспочвенной: войска в любом случае остаются с танками Leopard 1A5.

Учитывая, что ранее Афины уже передавали ВСУ БМП-1, вполне вероятно, что они согласятся на новое предложение. Однако последнее слово все равно остается за властями Швейцарии, так как несмотря на появлении в сделки нового игрока в лице Греции речь в конечном итоге идет о передаче танков ВСУ.