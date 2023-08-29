Как сделать стильный и современный дизайн кухни

Керамическая плитка и керамогранит идеально подходят для оформления кухонного пространства. Оптимальное сочетание практичности и привлекательности этих материалов решает весь комплект непростых задач, возникающих на любой кухне. Легко интегрируясь в любой интерьерный стиль, они создают модное, экологичное и долговечное покрытие и попутно избавляют от необходимости сложного трудоемкого ухода.

Плитка в дизайне фартука

Кухонный фартук – одно из самых сложных для декорирования мест. Он требует выбора максимально практичного материала и при этом остается центральной зоной интерьера и притягивает к себе повышенное внимание, а значит заслуживает трепетного подхода при выборе облицовки.

Крупноформатный керамогранит

Отличное решение для кухонного фартука, поверхность с минимальным количеством и размером швов проста в уходе, что особенно важно в зоне, подверженной появлению загрязнений и пятен. Отлично смотрятся в таком исполнении имитации любых натуральных материалов, металлических пластин и бетонных плит.

Оригинальные форматы

Гексагоны, октагоны, ромбы, треугольники и чешуя – в оформлении рабочей зоны выгодно будут смотреться любые нетривиальные формы, с помощью которых можно расставить эффектные акценты.

Плитка кабанчик и все возможные виды укладки

Небольшие прямоугольники с фаской, которые часто называют кабанчиком или metro легко укладывать как в ставшую уже традиционной кирпичную кладку, так и в стильные вертикальные ряды, по диагонали и «елочкой».

Классика

Плитка среднего размера, уложенная строго в ряд – классика интерьерного дизайна. Такая облицовка никогда не потеряет актуальность и останется популярной спустя много лет. Для оформления фартука используются как лаконичные моноколоры, так и яркие узорчатые варианты в стиле пэчворк или майолика.

Напольная плитка для кухни

В отделке кухонного пола можно использовать как керамогранит, так и керамическую плитку. При этом последняя должна иметь специальную маркировку, позволяющую использовать ее для таких целей. Кроме того, важно обратить внимание на показатели скольжения поверхности материала и на то, как легко будут стираться с него загрязнения.

Благодаря обилию существующих вариантов стилистические ограничения при выборе облицовки отсутствуют, но для общей гармонии отделки стоит задуматься о том, по какому принципу будет комбинироваться напольная плитка с отделкой стен или кухонного фартука.

Выгоднее всего в жилом пространстве смотрится:

Плитка из одной коллекции или сочетание одинаковых цветов, которое визуально связывает вертикальную и горизонтальную поверхность в единое целое;

Контрастные коллекции, благодаря которым общая атмосфера кажется более динамичной;

Комбинирование разных по палитре и формату, но близких по стилю линеек.

Интерьер кухни с настенной плиткой

При использовании плитки для облицовки стен действуют общие принципы подбора материала через контрасты и сочетания, благодаря которым удастся избежать ощущения диссонанса или перегруженности пространства.

В оформлении современного интерьера специалисты предлагают обратить внимание на популярные и уже проверенные временем примеры:

Плитка, имитирующая натуральный камень - удачно смотрятся коллекции, вдохновленные травертином, мрамором, песчаником или сланцем.

Плитка под бетон - минималистичные и строгие элементы создают атмосферу индустриальной динамичности и становятся отличной базой для современного интерьера, стиля лофт, стимп-панк или сканди.

Сочетание плитки под дерево и мрамор - классическое сочетание, благодаря которому удается сохранить баланс классической элегантности и лаконичной сдержанности.

Плитка пэчворк и терракота или бетон и энкаустическая - пример яркого контраста, с помощью которого можно расставить акценты, сделать интерьер оригинальнее и уютнее.

Современные коллекции керамической плитки и керамогранита изобилуют различными цветами, форматами и фактурами, что дает возможность найти гармоничный вариант для любого интерьера.