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ТАСС

Индия запустит станцию по изучению Солнца 2 сентября

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Солнце.

Главная цель миссии "Адитья Л-1" состоит в изучении солнечной короны, хромосферы и солнечного излучения в различных спектрах

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 августа. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) назначила запуск первой для страны станции по исследованию Солнца "Адитья Л-1" (Aditya-L1) на 2 сентября.

"Запуск "Адитья Л-1", первой индийской космической станции по изучению Солнца, назначен на 2 сентября 2023 года", - сообщила ISRO в соцсети X (ранее Twitter).

Пуск планируется осуществить в 11:50 по местному времени (09:20 мск) с космодрома Космического центра имени Сатиша Дхавана. Он расположен на острове Шрихарикота (штат Андхра-Прадеш) в Бенгальском заливе.

По данным ISRO, "Адитья Л-1" будет выведена на гало-орбиту в район точки Лагранжа L1 системы Солнце - Земля на расстоянии примерно 1,5 млн км от Земли. В этой точке автоматическая станция может находиться неподвижно относительно Земли и Солнца, что обеспечивает беспрепятственное наблюдение за светилом. Главная цель миссии "Адитья Л-1", запуск которой неоднократно откладывался, состоит в изучении солнечной короны, хромосферы и солнечного излучения в различных спектрах.

Проект Aditya-L1 станет второй высокотехнологичной миссией по исследованию дальнего космоса, которую организует Индия после того, как в 2013 году ISRO отправила к Марсу орбитальную станцию "Мангальян". Если запуск состоится до конца августа, то это будет вторая заметная космическая миссия, предпринятая ISRO текущим летом, - в июле она запустила к Луне автономную станцию "Чандраян-3", модуль которой 23 августа успешно осуществил мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли. 

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Индия
Компании
ISRO
Проекты
Луна
Марс
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