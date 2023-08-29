ЕС может направить солдат на Украину для обучения украинских военных после конфликта

В качестве причины будущего размещения европейских военных на Украине глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер назвал тот факт, что "после окончания конфликта на Украине понадобится помощь в разминировании и наращивании потенциала вооруженных сил и оснащения"

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) может отправить военных из стран сообщества для обучения украинских военнослужащих после окончания конфликта. Об этом заявил глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер немецкой газете Welt.

"Я вполне могу себе представить, что текущая подготовка украинских солдат в ЕС будет продлена за пределы запланированного двухлетнего периода, а затем расширена со временем", - отметил Бригер. В качестве причины будущего размещения европейских военных на Украине он назвал тот факт, что "после окончания конфликта на Украине понадобится помощь в разминировании и наращивании потенциала вооруженных сил и оснащения".

Глава Военного комитета ЕС подчеркнул, что было бы разумно, "если бы солдаты из Европейского союза затем оказали бы поддержку Украине в разминировании, развитии современной культуры вооруженных сил, обучении использованию современного оружия и обучении современным стратегиям национальной обороны". "Это реалистичный вариант", - резюмировал Бригер.

В то же время он заверил, что в нынешнем году Евросоюз обучит 30 тыс. украинских военнослужащих. "В этом году мы достигнем своей цели - обучить 30 тыс. украинских солдат. Это в два раза больше, чем планировалось изначально. Качество обучения удовлетворительное", - заключил Бригер.

Тренировочная миссия для украинских военнослужащих в нескольких странах ЕС, в том числе Польше и Германии, была одобрена странами сообщества в октябре прошлого года. Речь идет о подготовке командного состава, обучении организации логистики, радиационной, бактериологической и химической защите. Мандат миссии рассчитан на два года.