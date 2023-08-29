Войти
ТАСС

ЕС может направить солдат на Украину для обучения украинских военных после конфликта

348
0
0
Обучение украинских военных стрельбе из САУ M109 в Германии
Обучение украинских военных стрельбе из САУ M109 в Германии.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Sgt. Spencer Rhodes

В качестве причины будущего размещения европейских военных на Украине глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер назвал тот факт, что "после окончания конфликта на Украине понадобится помощь в разминировании и наращивании потенциала вооруженных сил и оснащения"

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) может отправить военных из стран сообщества для обучения украинских военнослужащих после окончания конфликта. Об этом заявил глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер немецкой газете Welt.

"Я вполне могу себе представить, что текущая подготовка украинских солдат в ЕС будет продлена за пределы запланированного двухлетнего периода, а затем расширена со временем", - отметил Бригер. В качестве причины будущего размещения европейских военных на Украине он назвал тот факт, что "после окончания конфликта на Украине понадобится помощь в разминировании и наращивании потенциала вооруженных сил и оснащения".

Глава Военного комитета ЕС подчеркнул, что было бы разумно, "если бы солдаты из Европейского союза затем оказали бы поддержку Украине в разминировании, развитии современной культуры вооруженных сил, обучении использованию современного оружия и обучении современным стратегиям национальной обороны". "Это реалистичный вариант", - резюмировал Бригер.

В то же время он заверил, что в нынешнем году Евросоюз обучит 30 тыс. украинских военнослужащих. "В этом году мы достигнем своей цели - обучить 30 тыс. украинских солдат. Это в два раза больше, чем планировалось изначально. Качество обучения удовлетворительное", - заключил Бригер.

Тренировочная миссия для украинских военнослужащих в нескольких странах ЕС, в том числе Польше и Германии, была одобрена странами сообщества в октябре прошлого года. Речь идет о подготовке командного состава, обучении организации логистики, радиационной, бактериологической и химической защите. Мандат миссии рассчитан на два года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Украина
Проекты
Евросоюз
ЯО
Похожие новости
09.06.2023
Европа заплатит невообразимую цену за взрыв на Каховской ГЭС
19.10.2022
Президент Хорватии выступил против подготовки украинских военных на территории страны
10.05.2022
США ведут прокси-войну, чтобы отрезать Европу от Евразии
11.07.2016
НАТО стала более бюрократической (Latvijas Avize, Латвия)
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
17.12.2014
Сможет ли Россия защитить свою территорию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.08 09:15
  • 6
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 29.08 09:10
  • 1
Источник рассказал о преимуществах российского снаряда "Краснополь"
  • 29.08 09:05
  • 54769
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.08 08:54
  • 24
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 29.08 08:48
  • 1
Первый полет импортозамещенного SSJ-NEW состоится в ближайшие несколько недель
  • 29.08 06:28
  • 1
Военный раскрыл подробности о мешающих контрнаступлению ВСУ планирующих бомбах
  • 29.08 05:35
  • 48
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 28.08 19:39
  • 44
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 28.08 18:35
  • 1
Космический эксперт поддержал идею о повторении миссии на южный полюс Луны
  • 28.08 18:33
  • 1
РКЦ «Прогресс» предложил запустить 32 МКА ОВН
  • 28.08 16:12
  • 3
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 28.08 15:09
  • 1
Работа индийской миссии "Чандраян-3" на Луне продолжается по плану
  • 28.08 15:05
  • 0
Стратегическое сотрудничество России и Беларуси: Обеспечение стабильности через военное партнерство
  • 28.08 14:24
  • 2
Рогозин сообщил о массовом применении ВСУ корректируемых авиабомб на Запорожье
  • 28.08 13:20
  • 9
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69