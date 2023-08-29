«Используйте все рычаги влияния»: Генштаб Франции дал директиву командирам бороться с увольнением военных

Источник изображения: topwar.ru

Согласно последнему отчету Минобороны Франции, в 2022 году в армии насчитывалось 113 619 солдат. Это на 1421 меньше, чем в 2021 году, несмотря на то, что были приняты меры по улучшению уровня жизни военнослужащих. При этом массовые увольнения из рядов ВС продолжились в текущем году, что серьезно обеспокоило высшее командование.

В директиве Генштаба, направленной командующим и комбригам, указано, что в 2021 году удалось стабилизировать численность армии, однако в 2022 году начался отток из нее, продолжающийся и поныне:

Главный приоритет – это кадровое обеспечение. Первые месяцы 2023 года демонстрируют необычное падение общей численности армии. В нынешней ситуации прогнозы по личному составу на конец года негативные. Речь идет о прогнозируемой нехватке 2500 солдат

- говорится в директиве, приводимой изданием Opex360.

Как отмечается в документе, убыль персонала ставит под угрозу всю программу модернизации войск, рассчитанную на 2024-2030 годы:

Нельзя терять времени. Крайне важно использовать все рычаги влияния, доступные командующим и комбригам, чтобы скорректировать в сторону повышения текущие прогнозы своих подразделений. Каждый набор, каждое продление контракта, каждое возвращение на службу будет победой.