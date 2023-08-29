Войти
ЦАМТО

АО "ЦНИИточмаш" остается в доверительном управлении АО "Концерн "Калашников" еще на 4 года

343
0
0
ЦНИИТОЧМАШ
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения.
Источник изображения: ЦНИИТОЧМАШ

ЦАМТО, 28 августа. В соответствии с решениями Правления и Наблюдательного совета Государственной корпорации "Ростех" срок доверительного управления 100% пакетом акций АО "ЦНИИточмаш", осуществляемого АО "Концерн "Калашников", продлен на 4 года.

Напомним, что ранее, в апреле 2022 года Государственная корпорация "Ростех" заключила с АО "Концерн "Калашников" договор доверительного управлении ценными бумагами АО "ЦНИИточмаш" сроком на 1 год. После получения согласия ФАС России на совершение указанной сделки АО "ЦНИИточмаш" вошло в группу АО "Концерн "Калашников" и с указанного периода находится под его управлением.

Целями доверительного управления является обеспечение безусловного исполнения действующих государственных контрактов и бесперебойного функционирования АО "ЦНИИточмаш", а также исполнение программы финансового оздоровления с улучшением ее плановых показателей.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФАС
Похожие новости
15.08.2018
Самолеты по амнистии
17.04.2017
Ъ узнал, что операторов связи могут обязать создать сеть для нужд обороны
09.07.2015
Цель вижу, готов платить
23.06.2014
«Калашников» проводил тендер по правилам
20.08.2013
Преступления в действиях Анатолия Сердюкова не было
05.08.2011
Правительство назначило единственного навигационного подрядчика для государственного автопарка
27.05.2010
Металлургам отольется повышение цен
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.08 09:15
  • 6
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 29.08 09:10
  • 1
Источник рассказал о преимуществах российского снаряда "Краснополь"
  • 29.08 09:05
  • 54769
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.08 08:54
  • 24
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 29.08 08:48
  • 1
Первый полет импортозамещенного SSJ-NEW состоится в ближайшие несколько недель
  • 29.08 06:28
  • 1
Военный раскрыл подробности о мешающих контрнаступлению ВСУ планирующих бомбах
  • 29.08 05:35
  • 48
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 28.08 19:39
  • 44
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 28.08 18:35
  • 1
Космический эксперт поддержал идею о повторении миссии на южный полюс Луны
  • 28.08 18:33
  • 1
РКЦ «Прогресс» предложил запустить 32 МКА ОВН
  • 28.08 16:12
  • 3
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 28.08 15:09
  • 1
Работа индийской миссии "Чандраян-3" на Луне продолжается по плану
  • 28.08 15:05
  • 0
Стратегическое сотрудничество России и Беларуси: Обеспечение стабильности через военное партнерство
  • 28.08 14:24
  • 2
Рогозин сообщил о массовом применении ВСУ корректируемых авиабомб на Запорожье
  • 28.08 13:20
  • 9
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69