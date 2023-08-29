АО "ЦНИИточмаш" остается в доверительном управлении АО "Концерн "Калашников" еще на 4 года

ЦАМТО, 28 августа. В соответствии с решениями Правления и Наблюдательного совета Государственной корпорации "Ростех" срок доверительного управления 100% пакетом акций АО "ЦНИИточмаш", осуществляемого АО "Концерн "Калашников", продлен на 4 года.

Напомним, что ранее, в апреле 2022 года Государственная корпорация "Ростех" заключила с АО "Концерн "Калашников" договор доверительного управлении ценными бумагами АО "ЦНИИточмаш" сроком на 1 год. После получения согласия ФАС России на совершение указанной сделки АО "ЦНИИточмаш" вошло в группу АО "Концерн "Калашников" и с указанного периода находится под его управлением.

Целями доверительного управления является обеспечение безусловного исполнения действующих государственных контрактов и бесперебойного функционирования АО "ЦНИИточмаш", а также исполнение программы финансового оздоровления с улучшением ее плановых показателей.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".