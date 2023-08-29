Войти
Lenta.ru

Военный раскрыл подробности о мешающих контрнаступлению ВСУ планирующих бомбах

427
1
0
Управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б-Э (К029БЭ)
Управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б-Э (К029БЭ).
Источник изображения: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские планирующие бомбы, которые, по мнению американских журналистов, мешают успешному проведению контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) очень эффективны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Планирующие бомбы — это доработка обычных бомб. Они с управлением и крылышками. Это позволяет спасать наши самолеты. Потому что система ПВО противника подавлена еще не до конца», — поделился специалист.

Планирующая бомба сбрасывается на определенную цель по определенным координатам, не заходя в зону поражения ПВО. Она может планировать путь на несколько десятков километров

Василий Дандыкин

капитан первого ранга запаса

«Запас взрывчатки таков, что это несет огромные разрушения и опорным пунктам противника, и уничтожению техники, боеприпасов и так далее», — добавил он.

По словам Дандыкина, планирующие бомбы — это советские 500-килограммовые авиационные бомбы ФАБ-500.

«Говорят, что также используются ФАБ-1500 — это бомба весом полторы тонны. В перспективе есть и более мощные боеприпасы, но я слышал только о том, что применяются именно эти. Это достаточно недорогой вид модернизации этих бомб, но очень эффективный по своему действию. Действительно, они приносят пользу России в специальной военной операции», — заключил военный.

Ранее американское издание Forbes сообщило, что российские планирующие бомбы препятствуют контрнаступлению ВСУ. Как сказано в статье, ВСУ продвинулись за все время наступательных действий менее чем на десять миль.

23 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ проходит очень сложно. По словам украинского лидера, военные ежедневно докладывают ему о тенденции, согласно которой ВСУ «двигаются вперед понемногу, но тем не менее направление правильное».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
ФАБ-500
Похожие новости
29.08.2023
Военный эксперт рассказал о мешающих ВСУ российских планирующих бомбах
21.07.2023
В США рассказали о российских авиабомбах с УМПК
07.07.2023
В США рассказали о взламывающих оборону ВСУ российских бомбах
02.05.2023
Newsweek: на Украине сочли серьезной угрозой российские планирующие бомбы
02.02.2023
Авиационные царь-бомбы. На что способны боеприпасы, находящиеся на вооружении ВКС России
21.12.2022
"В руки России еще не попал ни один HIMARS, что уж говорить о Patriot"
27.06.2022
«Одних ракет теперь мало. Время «супербомб» и «суперпушек» возвращается»
1 комментарий
№1
29.08.2023 06:28
Самый бомбовый кайф ждем в осеннюю распутицу, вся наша БТТ малоподвижна, листва опадет, придется планирующими пережить осень всеми доступными самолетами.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.08 09:15
  • 6
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 29.08 09:10
  • 1
Источник рассказал о преимуществах российского снаряда "Краснополь"
  • 29.08 09:05
  • 54769
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.08 08:54
  • 24
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 29.08 08:48
  • 1
Первый полет импортозамещенного SSJ-NEW состоится в ближайшие несколько недель
  • 29.08 06:28
  • 1
Военный раскрыл подробности о мешающих контрнаступлению ВСУ планирующих бомбах
  • 29.08 05:35
  • 48
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 28.08 19:39
  • 44
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 28.08 18:35
  • 1
Космический эксперт поддержал идею о повторении миссии на южный полюс Луны
  • 28.08 18:33
  • 1
РКЦ «Прогресс» предложил запустить 32 МКА ОВН
  • 28.08 16:12
  • 3
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 28.08 15:09
  • 1
Работа индийской миссии "Чандраян-3" на Луне продолжается по плану
  • 28.08 15:05
  • 0
Стратегическое сотрудничество России и Беларуси: Обеспечение стабильности через военное партнерство
  • 28.08 14:24
  • 2
Рогозин сообщил о массовом применении ВСУ корректируемых авиабомб на Запорожье
  • 28.08 13:20
  • 9
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69