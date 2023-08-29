Военный раскрыл подробности о мешающих контрнаступлению ВСУ планирующих бомбах

Российские планирующие бомбы, которые, по мнению американских журналистов, мешают успешному проведению контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) очень эффективны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Планирующие бомбы — это доработка обычных бомб. Они с управлением и крылышками. Это позволяет спасать наши самолеты. Потому что система ПВО противника подавлена еще не до конца», — поделился специалист.

Планирующая бомба сбрасывается на определенную цель по определенным координатам, не заходя в зону поражения ПВО. Она может планировать путь на несколько десятков километров Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса

«Запас взрывчатки таков, что это несет огромные разрушения и опорным пунктам противника, и уничтожению техники, боеприпасов и так далее», — добавил он.

По словам Дандыкина, планирующие бомбы — это советские 500-килограммовые авиационные бомбы ФАБ-500.

«Говорят, что также используются ФАБ-1500 — это бомба весом полторы тонны. В перспективе есть и более мощные боеприпасы, но я слышал только о том, что применяются именно эти. Это достаточно недорогой вид модернизации этих бомб, но очень эффективный по своему действию. Действительно, они приносят пользу России в специальной военной операции», — заключил военный.

Ранее американское издание Forbes сообщило, что российские планирующие бомбы препятствуют контрнаступлению ВСУ. Как сказано в статье, ВСУ продвинулись за все время наступательных действий менее чем на десять миль.

23 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ проходит очень сложно. По словам украинского лидера, военные ежедневно докладывают ему о тенденции, согласно которой ВСУ «двигаются вперед понемногу, но тем не менее направление правильное».