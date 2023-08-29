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Военное обозрение

График работ сорван: Грузия проводит модернизацию штурмовиков Су-25

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Источник изображения: topwar.ru

В июле 2020 года в Грузии стартовала программа восстановления и модернизации авиации. Предполагалось за короткий срок вернуть в строй бипланы Ан-2, УТС L-39, 12 штурмовиков Су-25 (в том числе 2 двухместных), 5 ударных вертолетов Ми-24 (2 Ми-24В и 3 Ми-24П), 4 UH-1 Iroquois (из общего парка в 12 машин).

Выполнять эту программу было поручено Тбилисскому авиазаводу, где с 1979 года производились Су-25. После распада СССР компетенции по производство самолетов были утрачены и на сегодняшний день предприятие занимается ремонтом авиатехники, попутно осуществляя сборку БПЛА и бронемашин («Дидгори», «Лазика»).

Реализация программы по восстановлению самолетов и вертолетов на этих мощностях столкнулась с трудностями и в итоге график работ оказался сорван. Так, к концу 2022 года планировалось провести капитальный ремонт с модернизацией всех 12 Су-25. Первый полет усовершенствованной машины состоялся в марте 2021 года. К настоящему времени, согласно сообщению на сайте Минобороны страны, работы завершены на 7 штурмовиках.

На балансе военного ведомства продолжают числиться 15 Ми-8МТВ, которые предполагалось заменить на UH-1 Iroquois. Однако теперь сами Iroquois требуют ремонта. При этом интерес к Ми-8 проявляют на Украине. Так, «Мотор-Сич» еще до начала СВО предлагала посодействовать в восстановлении этих машин, сейчас же киевский режим и вовсе настаивает на передаче вертолетов ВСУ.

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