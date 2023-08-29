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ЦАМТО

Хорватия предоставит очередной пакет военной помощи Украине

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Флаг Хорватии
Флаг Хорватии.
Источник изображения: © Flickr / ahenobarbus

ЦАМТО, 28 августа. Правительство Республики Хорватия одобрило новый пакет помощи Украине. Речь идет о материальных ресурсах и военной технике, которые позволят усилить возможности ВС Украины, особенно сухопутных войск и военно-воздушных сил.

Решение о восьмом пакете военной помощи Украине было принято на закрытой части заседания правительство Республики Хорватия 24 августа.

Стоимость материальных средств, которые будут переданы Украине на основании данного постановления правительства, составляет около 30 млн. евро. До настоящего времени правительство Хорватии приняло семь решений о безвозмездном предоставлении Украине материальных средств (т.е. военной помощи). За реализацию поставок отвечали Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел и Министерство обороны.

При этом первое постановление правительства касалось гуманитарной помощи, а все остальные предусматривали передачу материальных ресурсов и военной техники.

Как заявил министр обороны Марио Баножич, общий объем хорватской военной помощи Украине на текущий момент составляет около 180 млн. евро. Помощь также предоставляется в рамках инициатив Евросоюза. С учетом этого, общая сумма помощи Хорватии Украине составляет 256 млн. евро.

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Страны
Украина
Хорватия
Проекты
Евросоюз
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