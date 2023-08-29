Картаполов сообщил о продолжении работы над законопроектом о ЧВК

По словам главы комитета Госдумы по обороне, "есть несколько точек зрения у заинтересованных федеральных органов исполнительной власти"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Работа над законопроектом о статусе частных военных компаний (ЧВК) продолжается, но конкретики пока нет, есть разные точки зрения. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Работа продолжается, но пока что-то конкретное говорить рано, - сказал он. - Актуальность он имеет, будем смотреть". По словам главы комитета, "есть несколько точек зрения у заинтересованных федеральных органов исполнительной власти".

Картаполов заметил, что ситуация, связанная с использованием таких структур, может со временем меняться. "Нам важно принципиально найти их место в правовом поле", - резюмировал депутат.

Ранее Картаполов сообщал, что законопроект о ЧВК требует тщательной проработки, документ может быть готов не раньше осени.