Россия обеспечивает себя всеми видами вооружений, заявил Медведев

Медведев: Россия обеспечивает себя оружием в превышающем потребности количестве

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия сама обеспечивает себя всеми видами вооружений в количестве, превышающем текущие потребности Вооруженных сил, военно-промышленный комплекс страны будет производить их столько, сколько необходимо для эффективной защиты Отечества, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Мы же себя обеспечиваем всеми видами вооружений сами. Причем сегодня уже в количестве, превышающем текущие потребности Вооруженных сил. Именно так сейчас действует наш ВПК. Его конвейеры работают в три смены. И он будет производить вооружений столько, сколько необходимо для эффективной защиты нашего Отечества", - заявил Медведев.

Он отметил, что "противник все время ведет мучительный подсчет, сколько и чего у нас осталось" - танков, снарядов, ракет и прочего.

"Это понятно – вражеская пропаганда живет по своим законам. Но не только – такой подсчет вполне в логике самого существования бандеровского государства. Ведь оно – страна-паразит и получает корм "от тела" своих хозяев, живет за счет них. Не будет поставок оружия, и все быстро закончится для бандеровского режима. Паразиты сдохнут", - добавил Медведев.