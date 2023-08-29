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Naked Science

«Чандраян-3» сделал свое первое открытие на Луне

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Луноход «Прагъян» выезжает из посадочного модуля «Викрам»
Луноход «Прагъян» выезжает из посадочного модуля «Викрам».
Источник изображения: ISRO

Посадочный аппарат «Викрам» измерил температуру в приполярной области Селены и выяснил, что почва у поверхности там существенно горячее, чем ученые думали ранее.

Индийское космическое агентство (ISRO) получило первые в истории научные данные с южного приполярного региона Луны. Спускаемый модуль «Викрам» узнал, как меняется температура на лунной поверхности, вблизи нее и на глубине. Аппарат измерил колебания реголита от самой поверхности до глубины в восемь сантиметров.

«Среди научных приборов спускаемого модуля есть инструмент (ChaSTE. — Прим. ред.), позволяющий в месте высадки измерять температуру приповерхностного лунного слоя. Этот прибор оснащен десятью термодатчиками и представляет собой зонд, который погружается в реголит на глубину до десяти сантиметров, а затем измеряет теплопроводность грунта», — говорится в пресс-релизе ISRO.

Индийские ученые опубликовали график температурного профиля слоя реголита, который составил прибор ChaSTE за первый лунный день работы «Викрама». Зарегистрированная температура на удивление оказалась выше, чем ожидалось.

«Мы полагали, что температура вблизи поверхности в месте высадки составляет 20-30 градусов Цельсия, но на самом деле она гораздо выше — 70 градусов», — объяснили в ISRO.


Температурный профиль слоя лунного реголита.
Источник: ISRO

В течение лунного дня и ночи поверхность Луны претерпевает высокий перепад температур. Ближе к ночи она может опускаться ниже 100 градусов, а уже к полудню подниматься до плюс 100. Ученые считают, что рыхлый слой лунного реголита толщиной 5-20 метров может быть своего рода теплоизолятором, из-за чего, вероятно, наблюдается значительная температурная разница между поверхностью и глубиной.

Данные о том, как температура лунного грунта в приполярных районах меняется с глубиной, важны потому, что, по современным представлениям, ниже определенной точки в лунном грунте температура может быть выше нуля, а давление — быть близким к земному. Если это так, то водный лед в таких слоях лунного грунта может таять, образуя среду с жидкой водой. Та при контакте с рядом пород способна дать среду, пригодную для питания и размножения некоторых микроорганизмов. Но хотя изменения температуры с глубиной могут указывать на потенциальную подповерхностную обитаемость Луны, на сегодня более-менее точных данных о подобных температурных изменениях нет.

Как видно из первых же научных данных «Чандраян-3», реальность в этом смысле может существенно отличаться от результатов моделирования. Не исключено, что зоны периодического «размораживания» лунной вечной мерзлоты куда ближе к лунной поверхности и, следовательно, более доступны для будущих исследований.

В любом случае дальнейшие исследования помогут не только объяснить температурные перепады в южной приполярной области Луны, но и больше узнать о составе и структуре реголита в этом регионе.

«Чандраян-3» — индийская космическая миссия по исследованию Южного полюса естественного спутника Земли, которая включает в себя перелетную станцию, посадочный модуль «Викрам» и луноход «Прагъян».

«Викрам» 23 августа сел на лунную поверхность, в южном приполярном регионе, где до этого аппараты людей никогда не прилунялись. Место посадки индийские ученые назвали Шива-Шакти — по их мнению, грунт в этой области богат водным льдом.

Миссия «Чандраян-3» выполнила две из трех поставленных задач: мягкое прилунение посадочного модуля с шестиколесным луноходом на борту, успешный спуск лунохода с модуля. Третья — научные эксперименты в месте посадки — сейчас в процессе реализации.

Согласно плану, спускаемый аппарат «Викрам» и луноход «Прагъян» проработают на Луне 14 земных дней.

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Страны
Индия
Компании
ISRO
Проекты
Луна
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