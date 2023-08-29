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ЦАМТО

Nikkei Asia: крупнейшие производители вооружения перемещают свои азиатские активы в Японию

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Токио
Токио.
Источник изображения: AP Photo/ Kiichiro Sato

ЦАМТО, 28 августа. Крупнейшие мировые производители вооружения, среди которых американские и европейские компании, переносят свои азиатские операционные и производственные мощности в Японию на фоне подготовки Токио к резкому увеличению оборонных расходов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Nikkei Asia.

В начале августа агентство Киодо со ссылкой на информированные источники сообщило, что Министерство обороны Японии может запросить оборонный бюджет на 2024 финансовый год в размере рекордных 7 трлн. иен (48,92 млрд. долл.).

"Крупнейшие оборонные подрядчики по всему миру перемещают свои азиатские операционные мощности в Японию, поскольку Токио готовится резко увеличить расходы на оборону перед лицом ухудшающейся ситуации с безопасностью в Восточной Азии", – пишет издание.

Отмечается, что среди них британская компания BAE Systems, которая к концу этого года передаст функции надзора за своими операциями в Азии из Малайзии в Японию, и американская компания Lockheed Martin, которая уже перенесла свою азиатскую штаб-квартиру из Сингапура в Японию. Кроме того, французская компания Thales объединилась с японской Mitsubishi в разработке и производстве миноискателей. А американский аэрокосмический и оборонный подрядчик L3Harris Technologies в прошлом году открыл в Японии дочернюю компанию для удовлетворения потребностей в производстве, в том числе беспилотников.

По данным издания, такой приток оборонных компаний из других стран может серьезно ударить по местным производителям, которые в настоящее время "едва выходят на уровень безубыточности", отмечает "РИА Новости".

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Проекты
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